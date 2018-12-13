Fransa'da Sarı Yeleklilere "sokağa çıkmayın" çağrısı

Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen terör saldırısının ardından Fransız hükümeti, hafta sonu sokağa çıkmaya hazırlanan Sarı Yeleklilere çağrıda bulundu. Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, göstericilere bu hafta sonu gösteri düzenlememe çağrısında bulundu.

Griveaux, Strasbourg'daki silahlı saldırı sonrası güvenlik güçlerinin üzerindeki baskıyı gerekçe göstererek Sarı Yeleklilerden "makul" olmasını istedi.

Hükümet sözcüsü, "Güvenlik güçlerimiz son haftalarda yoğun şekilde göreve sevk edildi. Eğer herkes Cumatesi günü, aileleri ile geçireceği yıl sonu kutlamaları öncesinde, güvenlik güçlerini bir kez daha çalıştırmak yerine sakince işlerine giderse daha iyi olur" ifadesini kullandı.

Fransa'da polis ve güvenlik güçleri, Strasbourg'daki Noel pazarında ateş açarak üç kişi öldüren 29 yaşında Cherif Chekatt'i yakalamak için seferber olmuş durumda. Chekatt, yaralı olarak olay yerinden kaçmayı başarmıştı. Saldırganı yakalamak için başlatılan operasyon iki gündür devam ediyor.

90 bin polis mesai yapmıştı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı önlem paketine rağmen Sarı Yeleklilerin hafta sonu sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Sarı Yelekliler eylemleri nedeniyle ülke çapında 90 bin polis göreve çağırılmıştı. Başkent Paris'te 8 bin polis memuru ve on zırhlı araçla güvenlik sağlanmıştı.

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Fransa'nın binlerce kişinin katıldığı Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başladı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilere katılanlar, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda taleplerini duyurmaya çalışıyor.

Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı.

Video izle 04:17 Şimdi canlı 04:17 dk Paylaş "Sarı Yelekli" Sabine DW'ye konuştu E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3A0EC "Sarı Yelekli" Sabine DW'ye konuştu

AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe