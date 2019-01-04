 Fransa′da Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda | AVRUPA | DW | 06.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa’da Sarı Yelekliler sekizinci haftada yine sokaklara çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre ülke genelinde gösterilere yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Başkent Paris'te 34 kişi gözaltına alındı.

Frankreich Zusammenstöße bei erneuten «Gelbwesten»-Protesten in Paris (Reuters/G. Fuentes)

Fransa’da Sarı Yeleklilerin akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başlayan gösterileri sekizinci haftasına girdi. Paris kent merkezinde barışçıl bir biçimde başlayan gösterilerde saatler ilerledikçe polisle çatışmalar yaşandı. Kent yönetiminin bulunduğu Hôtel de Ville yakınlarında göstericiler polise taş ve şişe atarken kurulan barikatlar ateşe verildi. Seine Nehri üzerindeki bir restoranın da ateşe verildiği, üzerine bisiklet atılan bir polisin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Frankreich Zusammenstöße bei erneuten «Gelbwesten»-Protesten in Paris (Reuters/G. Fuentes)

Polis göstericilerin Seine köprüsü üzerinden parlamento binasına ulaşmasını engellemek amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandı. Meclis binası ve Orsay Müzesi yakınında da polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Geçen yıl yoğun çatışmalara sahne olan Champs-Élysées'de ise birkaç yüz kişinin toplandığı ifade ediliyor. Paris'teki gösterilerde polisin açıklamasına göre 34 kişi gözaltına alındı. FranceInfo'nun haberine göre Fransa’nın Bordeaux, Grenoble, Lyon, Nantes, Rouen ve Toulouse kentlerinde de Sarı Yelekliler gösteriler düzenledi.

Frankreich Zusammenstöße bei erneuten «Gelbwesten»-Protesten in Paris (Reuters/G. Fuentes)

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner birçok kentte şiddet olaylarının yaşandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter hesabından "Cumhuriyet bir kez daha aşırı şiddet tarafından saldırıya uğradı" ifadelerini kullanarak tekrar diyaloga dönme çağrısı yaptı. Göstericilere sükunet çağrısında bulunan İçişleri Bakanı Castaner de herkesin "yasalara uymak" gibi bir "sorumluluğu" olduğunu belirtti.

Frankreich Zusammenstöße bei erneuten «Gelbwesten»-Protesten in Paris (picture-alliance/AP Photo/K. Zihnioglu)

17 Kasım'da akaryakıt zammını protesto amacıyla başlayan, zamanla Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor. 

Frankreich Zusammenstöße bei erneuten «Gelbwesten»-Protesten in Paris (Reuters/G. Fuentes)

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, sonra da iptal etmişti. Cumhurbaşkanı ayrıca asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sonucu Fransa'da şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

AFP, dpa, Reuters / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Paris: Sarı Yeleklilerin hedefi hükümeti devirmek

Fransa hükümeti haftalardır süren Sarı Yelekliler protestolarının, hükümeti devirmeyi hedefleyen ayaklanma girişimine dönüştüğünü savundu. Protestocular yarın için Paris'te toplanma çağrısı yapmıştı. (04.01.2019)  

Euro Bölgesi için resesyon uyarısı

Ekonomide son 4 yılın en düşük büyüme oranının gerçekleştiği Euro Bölgesi için resesyon uyarısı yapıldı. Diğer yandan son 8 ayın en düşük seviyesine gerileyen enflasyon ise yüzde 1,6 olarak açıklandı. (04.01.2019)  

Sarı Yeleklilerin lideri gözaltına alındı

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin liderlerinden Eric Drouet gözaltına alındı. Gerekçenin izinsiz gösteri düzenlemek olduğu bildirildi. (03.01.2019)  

Sarı Yelekliler tatile rağmen sokakta

Fransa'daki Sarı Yelekliler bir kez daha sokaktaydı. Başkent Paris'teki göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, gösterilere katılım en düşük seviyeye geriledi. (29.12.2018)  

Benzer içerik

Frankreich Gelbwestenprotest in Paris

Paris: Sarı Yeleklilerin hedefi hükümeti devirmek 04.01.2019

Fransa hükümeti haftalardır süren Sarı Yelekliler protestolarının, hükümeti devirmeyi hedefleyen ayaklanma girişimine dönüştüğünü savundu. Protestocular yarın için Paris'te toplanma çağrısı yapmıştı.

Frankreich Gelbwesten-Protest

Sarı Yelekliler tatile rağmen sokakta 29.12.2018

Fransa'daki Sarı Yelekliler bir kez daha sokaktaydı. Başkent Paris'teki göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, gösterilere katılım en düşük seviyeye geriledi.

Frankreich Erneut Proteste der Gelbwesten

Sarı Yeleklilerin lideri gözaltına alındı 03.01.2019

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin liderlerinden Eric Drouet gözaltına alındı. Gerekçenin izinsiz gösteri düzenlemek olduğu bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Frankreich Zusammenstöße bei erneuten «Gelbwesten»-Protesten in Paris (Reuters/G. Fuentes)

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa’da Sarı Yelekliler sekizinci haftada yine sokaklara çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre ülke genelinde gösterilere yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Başkent Paris'te 34 kişi gözaltına alındı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  