Fransa'da sabotaj sonrası tren seferleri normale döndü

Fransa'da Olimpiyatlar'ın açılış gününde tren hatlarına düzenlenen sabotajdan üç gün sonra seferler normale döndü. Henüz failler bulunamadı ancak İçişleri Bakanı aşırı sol ihtimalinin kuvvetlendiğini söyledi.

Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde yaşanan sabotaj nedeniyle aksayan hızlı tren seferleri bugün itibarıyla normale döndü. Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete üç gün süren aksaklıklardan 800 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.

Bakan Vergriete, 700 bin kişinin rötarla da olsa yolculuklarını yapabildiğini ancak 100 bin kişinin seyahatlerini iptal etmek zorunda kaldığı bilgisini verdi, saldırının milyonlarca euro zarara yol açtığını söyledi.

Demir yolu ağını hedef alan Cuma günkü kundaklama eylemlerinde sinyal istasyonları ve kablolar zarar görmüş, başkent Paris'i ülkenin kalanına bağlayan hatlarda seferler aksamıştı.

Benzer olayların tekrarlanmaması için 28 bin kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattı boyunca 50 insansız hava aracı, 250 güvenlik ve bin bakım personeliyle önlem alındı.

Aşırı sol şüphesi

Saldırıların arkasında kimin olduğu ise belirsizliğini koruyor.

France 2 televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin "olaya karışmış olabilecek bir dizi kişinin tespit edildiğini" söyledi. Saldırının "kasıtlı ve hedef çok iyi seçilerek" yapıldığını söyleyen Darmanin, "Bu aşırı solun geleneksel eylem tipi" dedi ancak söz ettiği eylem biçimine dair örnek vermedi.

Fransa'da aşırı solcu anarşistlerin geçmişte tren raylarını hedef aldığı kundaklama eylemleri yaşanmıştı.

Tespit edilen kişilerin aşırı sol hareketle bağlantısı olup olmadığı sorulduğunda ise "İhtiyatlı olmalıyız" yanıtını veren Darmanin, "Sorulması gereken, kendi çıkarları doğrultusunda mı, yoksa manipüle edilerek mi hareket ettikleri" diye ekledi. Fransız Bakan, "Bunlar söz konusu harekete yakın olabilecek kişiler" ifadesini kullandı.

Reuters,AFP / MUK,CÖ

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