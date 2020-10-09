 Fransa′da sağlık OHAL′i | AVRUPA | DW | 14.10.2020

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AVRUPA

Fransa'da sağlık OHAL'i

Fransa’da günlük vaka sayısı 22 bini aşarken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris dahil 9 şehirde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Almanya’dan Hollanda’ya bütün Avrupa’da kısıtlamalar artıyor.

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Avrupa günlük toplam vaka sayısında 100 binlere ulaşırken günlük vaka sayısı 51 bin civarında olan ABD’yi geride bıraktı. Avrupa ülkelerinden art arda kısıtlama açıklamaları geliyor.

Fransa'da Covid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi gününden itibaren en az 4 hafta süreyle Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağın şu an alarm durumunda olan Paris, Marsilya, Rouen, Montpellier, Lille, Lyon, Grenoble, Saint Etienne ve Toulouse  kentlerinde geçerli olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sağlık alanında olağanüstü hal ilan ederek günlük vaka sayısını alınacak önlemler ile 20 binlerden 3-4 bine indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Fransa’da bugün açıklanan vaka sayısı 22 bin 591 düzeyinde.

"Kontrolü kaybetmedik"

Macron "Fransa’nın kontrolü kaybetmediğini” ancak sağlık sisteminde yedek kapasitenin az olduğunu  belirterek durumun “endişe verici” olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı ilk dalgadan sonra sağlık çalışanlarının yorgun olduğuna da dikkat çekti.

Macron ilk dalgayı kontrol altına almayı sağlayan ancak ekonomiye faturası da ağır olan 55 günlük bir ulusal tecrit uygulamasının “ölçüsüz” olacağını belirtti. Haziran ayı itibarıyla  Fransa ekonomisi bir önceki yıla göre yüzde 19 küçüldü.

Fransa'da şindiye kadar 728 bin koronavirüs vakası tespit edildi, 32 binden fazla kişi de salgında yaşamını yitirdi.

Avrupa’nın diğer ülkelerinde de vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Almanya'da önlemler sertleştiriliyor

Almanya’da Robert Koch Ensitüsü (RKI) Çarşamba günü yeni vaka sayısının Nisan ayından bu yana ilk kez 5 bini geçtiğini açıklarken, Almanya Başbakanı Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla bir araya geldi.

Merkel toplantıda ulusal bir tecrit uygulamasından her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerektiğini belirterek  önceliğin ekonominin işlemesi ve okul ile kreşlerdeki faaliyetlerin devamının sağlanması olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği’nde en fazla vaka sayısına sahip İspanya’da Katalonya bölgesinde bar ve restoranların 15 gün boyunca kapatılmasına karar verildi.

Hollanda da koronavirüs vaka sayılarındaki çarpıcı artış üzerine tüm bar, restoran ve kafeleri kapatma kararı almıştı.

dpa, Reuters, DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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Merkel: Pandemi kontrol dışına çıkabilir

Almanya Başbakanı Merkel, büyük kentlerde salgının kontrol dışına çıkabileceği uyarısında bulunarak "Endişe verici bir durumla karşı karşıyayız" dedi. Merkel ve belediye başkanları yeni önlemler alınmasını kararlaştırdı.  

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