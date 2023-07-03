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Fransa: Macron belediye başkanları ile görüşecek

1 saat önce

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'in ölümü sonrasında başlayan protesto eylemleri Pazar gecesi de sürdü. Protestolarda 49 kişi gözaltına alınırken Cumhurbaşkanı Macron'un belediye başkanları ile görüşeceği bildirildi.

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France Police Shooting
Fotoğraf: Yves Herman/AP/picture alliance

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'in geçen Salı günü polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin birçok kentinde başlayan protesto eylemlerinde tansiyon düşüyor.

İçişleri Bakanlığı Pazar akşamı düzenlenen eylemlerde saat 23.30'a kadar 49 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Daha önceki akşamlarda yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı, çok sayıda aracın ve binanın ateşe verildiği göz önünde bulundurulduğunda, Pazar akşamı daha sakin geçti.

Ancak Lyon'da aşırı sağcı bir grubun gösterisi sırasında olaylar çıktı, polis eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı doğrultusunda daha önceki üç akşamda olduğu gibi yine 45 bin polis ve jandarma görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre protesto eylemlerinin düzenlendiği daha önceki beş gecede toplam 5 bin araç ve 10 bin civarında çöp konteyneri ateşe verildi, bin bina da maddi hasar meydana geldi, 250 polis karakoluna da saldırı düzenlendi. Olaylar sonucu 700'den fazla emniyet görevlisi yaralandı.

Fransız medyasındaki haberlerde, Darmanin'in emniyet görevlilerine eylemcilere karşı kararlı bir tutum izleme ve olay çıkartanları hızla gözaltına alma talimatı verdiği belirtildi.

Paris'te eylemler sırasında görev yapan polisler
Fransa'da dün akşam da olaylar sürdüFotoğraf: Firas Abdullah/AA/picture alliance

Büyükanneden "şiddete son verin" çağrısı

Paris'in banliyösü Nanterre'de bir trafik kontrolü sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Cezayir kökenli Nahel M.'in büyükannesi ise BFMTV televizyonuna yaptığı açıklamada olaylara ve şiddete son verme çağrısı yaptı. Olay çıkartanların torunun ölümünü "bahane" olarak kullandığını belirten büyükanne, torunu öldüren polislere öfke duyduğunu ama bunu genellemek istemediğini söyledi. Bu polisin ceza alacağını ifade eden büyükanne, "Adalete güveniyorum" dedi. Büyükanne, sokaklardaki gençlerin sakin olmasını ve her şeye zarar vermemesini istedi.

Marseille'de polisler
Fransa'nın birçok kentinde olaylar çıktıFotoğraf: Naseer Turkmani/AA/picture alliance

Nahel M.'in ölümü sonrasında tutuklanan zanlı polis memuru hakkında cinayet işlediği suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Belediye başkanları ile görüşme

Nahel M.'in polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan protesto gösterileri Macron hükümetini de alarma geçirdi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi günü Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gérard Larcher'ı kabul edecek. Macron Salı günü de olayların yaşandığı 220'den fazla beldenin belediye başkanı ile bir araya gelecek. Açıklamada, Macron'un "Bu olaylara yol açan nedenleri tam olarak anlamak için titiz ve uzun vadeli bir çalışma başlatmak" istediği belirtildi. Açıklamada, hükümetin önce gelişmelerin analizini yapmak ve ardından sonuç çıkartmak istediği kaydedildi.

Almanya'ya yapacağı resmi ziyareti de erteleyen Macron, Pazar akşamı Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Darmanin ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin de katıldığı bir kriz toplantısı yaptı. Hükümet bir kriz birimi oluşturuldu. 

AFP,dpa/JD,BÖ

 

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