 Fransa′da polis kurşunuyla ölüme protesto | AVRUPA | DW | 04.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Fransa'da polis kurşunuyla ölüme protesto

Fransa'nın Nantes kentinde bir gencin polis tarafından öldürülmesi kentte şiddetli protesto gösterilerine neden oldu. Kente çöp konteynerleri, otomobiller ve bir alışveriş merkezi ateşe verildi.

Frankreich | Unruhen in Nantes nach tödlichem Polizeieinsatz (Getty Images/AFP/S. S. Gomis)

Fransa'da Nantes kentinin Breil semtinde 22 yaşındaki bir sürücünün polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi kentte tepkilere neden oldu. Kentte dün akşam düzenlenen gösterilerinde polisin tutumu protesto edildi. Göstericilerin  sayısının artmasıyla semte çok sayıda polis sevkedildi. İlerleyen saatlerde gösterilere şiddet de karıştı.

Bazı göstericiler polisin üzerine yanıcı maddeler fırlatırken çöp konteynerleri, otomobiller ve bir alışveriş merkezinin ateşe verildiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı açıklandı. Fransız medyasında yer alan haberlere göre gösteriler sabaha karşı kısmen yatıştı. Nantes Savcısı Pierre Sennes, kentteki durumu "huzursuz ve gidişatı kestirmek zor" şeklinde tanımladı.

Frankreich | Unruhen in Nantes nach tödlichem Polizeieinsatz

Emniyetin açıklaması

Olayın nasıl geliştiğine ilişkin bir açıklama yapan Nantes Emniyet Müdürü Jean-Christopne Bertrand, semtte trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan otomobilin 22 yaşındaki sürücüsünün karakola götürülmesi için iki polise talimat verildiğini söyledi.

Otomobilini durduran sürücünün beklenmedik biçimde hareket etmesi sonucu polislerden birinin dizinden hafif yaralandığını belirten Bertrand, bunun üzerine diğer polisin sürücüye ateş ettiğini kaydetti. Polisin verdiği bilgiye göre sürücü şah damarına isabet eden mermi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis sürücünün kimliği hakkında bilgi vermedi.

Frankreich | Unruhen in Nantes nach tödlichem Polizeieinsatz

Nantes Belediye Başkanı Johanna Roland Nantes Nantes sakinlerine itidal çağrısında bulundu. AFP'ye konuşan Belediye Başkanı olayın tamamen şeffaf bir biçimde açıklığa kavuşturulacağı sözünü de verdi.

AFP, dpa / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Videostill Polizeigewalt an einem Schülerprotest in Istanbul (HDP)

Kadıköy’de gözaltına alınan liseliler serbest bırakıldı 09.06.2018

Kadıköy Bahariye Caddesi'nde Cuma akşamı "Karneler sizin, gelecek bizim" sloganıyla toplanan ve polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan öğrenciler sabaha karşı serbest bırakıldı.

Türkei Gedenkveranstaltung Jahrestag Gezi-Proteste

Gezi protestocuları 5. yılda da sokaktaydı 31.05.2018

İstanbul'da on kişinin yaşamını yitirdiği Gezi protestoları 5.yılında anıldı. Polis Gezi Parkı'nı göstericilere kapatırken Taksim Dayanışması adına konuşan mimar Yapıcı, "Gezi'den korkmayın, ders alın" mesajı verdi.

Frankreich Paris Proteste gegen Macron

On binlerce Fransız Macron'u protesto etti 05.05.2018

Yaklaşık bir yıldır görevde olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reform politikaları, başkent Paris'te dev bir gösteriyle protesto edildi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sebastian Kurz ve Angela Merkel (Fotoğraf: Arşiv)

Avusturya'dan sığınmacı anlaşmasına tepki

Almanya'nın sığınmacı planında önemli bir rol biçtiği Avusturya'dan yeni bir açıklama geldi. Başbakan Kurz Viyana'nın aleyhinde bir anlaşmaya yanaşmayacaklarını söyledi. İtalya, Çekya ve Macaristan da Berlin'e tepkili. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 