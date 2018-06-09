Fransa'da polis kurşunuyla ölüme protesto

Fransa'da Nantes kentinin Breil semtinde 22 yaşındaki bir sürücünün polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi kentte tepkilere neden oldu. Kentte dün akşam düzenlenen gösterilerinde polisin tutumu protesto edildi. Göstericilerin sayısının artmasıyla semte çok sayıda polis sevkedildi. İlerleyen saatlerde gösterilere şiddet de karıştı.

Bazı göstericiler polisin üzerine yanıcı maddeler fırlatırken çöp konteynerleri, otomobiller ve bir alışveriş merkezinin ateşe verildiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı açıklandı. Fransız medyasında yer alan haberlere göre gösteriler sabaha karşı kısmen yatıştı. Nantes Savcısı Pierre Sennes, kentteki durumu "huzursuz ve gidişatı kestirmek zor" şeklinde tanımladı.

Emniyetin açıklaması

Olayın nasıl geliştiğine ilişkin bir açıklama yapan Nantes Emniyet Müdürü Jean-Christopne Bertrand, semtte trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan otomobilin 22 yaşındaki sürücüsünün karakola götürülmesi için iki polise talimat verildiğini söyledi.

Otomobilini durduran sürücünün beklenmedik biçimde hareket etmesi sonucu polislerden birinin dizinden hafif yaralandığını belirten Bertrand, bunun üzerine diğer polisin sürücüye ateş ettiğini kaydetti. Polisin verdiği bilgiye göre sürücü şah damarına isabet eden mermi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis sürücünün kimliği hakkında bilgi vermedi.

Nantes Belediye Başkanı Johanna Roland Nantes Nantes sakinlerine itidal çağrısında bulundu. AFP'ye konuşan Belediye Başkanı olayın tamamen şeffaf bir biçimde açıklığa kavuşturulacağı sözünü de verdi.

AFP, dpa / HT, HS

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