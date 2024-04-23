Fransa'da PKK operasyonu: 8 kişi gözaltında

Fransız terörle mücadele savcılığı, Fransız polisi tarafından Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde terör örgütü olarak sınıflandırılan Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) mali kaynaklarına yönelik bir soruşturma kapsamında Salı günü sekiz kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Savcılık, gözaltıların Paris bölgesiyle Fransa'nın yakınlarındaki Bouches-du-Rhône'da gerçekleştiğini söyledi. Bu kişilere yöneltilen suçlamalar henüz belirsizliğini koruyor.

Fransız Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı PKK soruşturmasında sekiz kişi hakkında 2020 ile 2024 yılları arasında terör eylemleri hazırlamak ya da finanse etmek, bir terör örgütünü finanse etmek için para sızdırmak veya sızdırmaya teşebbüs etmek için komplo kurmak şüphelerinin bulunduğunu açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak, soruşturma makamlarının sekiz kişinin Fransa'daki Kürt iş adamlarından ve diğer Kürtlerden para toplamaya yönelik bir kampanya ile bağlantılı olduğuna inandıklarını belirtti.

Belçika bağlantısı

Soruşturma makamlarının 2020'den bu yana bu suçları araştırdıkları bildirildi. Soruşturma kapsamında Belçika savcılığına göre Salı gecesi Belçika'nın Doğu Flandre bölgesindeki Denderleeuw beldesinde de terörün finansmanına ilişkin olası kanıtlar bulmak amacıyla bir arama yapıldı.

Fransa'da polis şüphelileri sorgulamak için 96 saat süreyle gözaltında tutabiliyor.

Dpa, AFP / SSB, EC