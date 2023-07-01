Fransa'da şiddet dinmiyor: 1311 gözaltı

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis kurşunuyla ölmesi üzerine başlayan olaylı protesto gösterileri dün gece de sürdü. İçişleri Bakanlığı'nın geçici raporuna göre yaklaşık bin kişi gözaltına alındı.

Fransa'da 27 Haziran Salı günü 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan olaylı gösteriler dün gece de devam etti. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın, olaylı dördüncü geceye dair çıkardığı geçici bilançoya göre gösterilerde 1311 kişi gözaltına alındı. 150 polis ve jandarmanın da yaralandığı bildirildi. Olaylı protestolar nedeniyle ülke genelinde 45 bin polisin görev yaptığı bildirildi.

Önceki gece çıkan şiddetli gösterilerde de çoğu 14-18 yaşlarında 870 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Eylemcilerin yaşlarının çok genç olması ve şiddet olaylarına başvurmaları üzerine olağanüstü bir kriz toplantısı düzenleyen ve sonrasında açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gençleri şiddetten uzak tutmanın ebeveynlerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayıp aileleri çocuklarına sahip çıkmaya çağırmıştı.

Dükkanlar yağlamandı

Fransız güvenlik güçlerinin aldığı yoğun önlemlere rağmen Lyon, Marsilya ve Grenoble'de bazı grupların gün gece de dükkanları yağmaladığı, çöp konteynırlarını ve otomobilleri ateşe verdiği bildirildi.

Başkent Paris'te bir alışveriş merkezindeki fast food restoranın camlarının kırıldığı, göstericilerin bu restoran üzerinden alışveriş merkezinin içine girmeyi denediği ileri sürüldü.

Marsilya'da göstericilerden bir grubun bir silah dükkanını yağmaladığı, av tüfekleri aldıkları, ancak mermi almadıkları, bunun üzerine güvenlik amacıyla dükkanın önünde polislerin nöbet tuttuğu bildirildi.

Cenaze töreni öncesinde Fransız millilerden sükunet çağrısı

Şiddet gösterilerinin yaşandığı dördüncü gece Fransız Futbol Milli Takımı adına takımın kaptanı Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından bir çağrı yayınlayarak, göstericileri sükunete davet etti. Çağrıda, "Şiddet yerini yasa, diyaloğa ve yeniden yapılanmaya bırakmalı" dendi. Açıklamada, Fransız Milli Takımının Nahel'in korkunç ölümü karşısında şoke olduğu, ancak şiddetin yerini barışçıl ve yapıcı adımlara bırakması gerektiği ifade edildi.

"Bu trajik olaydan beri hepimiz halkın öfkesini dile getirişinin tanıkları olduk, gösterilerin nedenlerini anlıyoruz, ancak tepkinin gösteriliş biçimini onaylayamayız" diye şiddet olayları eleştirildi. Milli takım oyuncuları, "Acı ve yas duygusunu paylaşıyoruz, ancak zarar verilenler sizlerin kendi varlığınız, sizin komşularınız, sizin kentleriniz, dileklerinizi hayata geçirdiğiniz yerler" diyerek şiddet olaylarına son verilmesi talep edildi. Açıklamanın devamında "Aşırı gerilim yaşanan su dönemde susamayız. Vatandaş olarak vicdanımız bizi sükunet, temkinli olma ve sorumlu davranma çağrısı yapma yönünde yüreklendiriyor" ifadeleri de yer aldı.

27 Haziran Salı günü 17 yaşındaki Nahel M., polisin dur ihtarına uymamış, polisle genç sürücü arasında yaşanan kovalamaca sonrası Nahel M.'nin aracı durdurulmuş, polisin silahını ona doğrultarak kontağı kapatmasını talep ettiği sırada gaza basarak uzaklaşmak istediği, o anda vurulması sonucununda da hayatını kaybettigi duyurulmuştu. Genç sürücüyü öldüren polis hakkında soruşturma sürüyor. Ölen Nahel M.'nin bugün defnedileceği bildirildi. Cenaze töreni sırasında yeni şiddet eylemleri yaşanmasından endişe ediliyor.

AFP,dpa,SID / ETO,ET

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