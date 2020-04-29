Fransa'da OHAL iki ay daha uzuyor

TSİ 16.52 Fransa olağanüstü hal iki ay daha uzuyor

Fransa hükümeti, ülkede koronavirüs salgını ile mücadele için 24 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin 24 Temmuz'a dek uzatılmasına karar verdi. Bakanlar Kurulu'nun, ilgili yasa tasarısını onayladığı toplantının ardından yapılan açıklamada, yürürlükte olan koronavirüse karşı tedbirleri sona erdirmek için mayıs ayının erken olacağı bildirildi. Söz konusu tasarının Fransa parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor. Avrupa'da salgından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da şu ana dek yaklaşık 24 bin 600 kişi COVID-19 hastalığından hayatını kaybetti.

TSİ 16.27 İngiltere'de 370 kişi daha hayatını kaybetti

Koronavirüsün ağır bir biçimde etkilediği ülkelerden İngiltere'de, son bir günde 370 kişi daha COVID-19 hastalığından hayatını kaybetti. Böylece salgının başlamasından bu yana ölenlerin sayısı 20 bin 853'e çıkmış oldu.

Donald Trump

TSİ 16.05 ABD'de ölü sayısı 65 bini geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Johns Hopskins Üniversitesi'nin verilerine göre koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından ölenlerin sayısı 65 bini, vaka sayısı da 1,1 milyonu geçti. Bu da, tüm dünyada yaklaşık 3,3 milyon kişinin koronavirüse yakalandığı gerçeğinden yola çıkıldığında, her üç vakadan birinin ABD'de olduğu anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ülkede 60 bin ila 65 bin arasında kişinin ölümüne neden olacağından yola çıktıklarını belirtmişti. Trump, geçtiğimiz cuma günü yaptığı bir konuşmada ise, salgının ülkesinde 100 binden fazla insanın hayatına mal olmamasını umduğunu ifade etti.

TSİ 16.00 Türkiye’den Somali’ye tıbbi yardım

Türkiye COVID-19 ile mücadelede kullanılmak üzere Somali’ye tıbbi yardım yaptı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter adresinden yapılan açıklamada tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçağın başkent Mogadişu’ya ulaştığı belirtildi.

Gönderilen yardım malzemeleri arasında yerli yoğun bakım solunum cihazı da bulunuyor. Türkiye’nin yerli yoğun bakım solunum cihazı gönderdiği ilk yabancı ülke Somali oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yardımla ilgili olarak “Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak” dedi.

TSİ 15.06 Hollanda'da vaka sayısı 40 bini aştı

Hollanda'da kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı, son 24 saatte tespit edilen 445 kişilik artışla 40 bin 236'ya ulaştı. Hollandalı makamların verdiği bilgilere göre, aynı zaman diliminde 94 kişinin COVID-19 hastalığından hayatını kaybettiği ve toplam ölüm sayısının da 4 bin 987'ye yükseldiği bildirildi.

TSİ 14.37 İran'da vaka sayısı düşüşte

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmiş olmasına rağmen, koronavirüsle mücadelede başarı sinyalleri geldiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, 11 Mart'tan bu yana ilk kez son 24 saatte, günlük vaka sayısı artışının binin altında kaldığı duyuruldu. Salgının en ağır etkilediği ülkelerden biri olan İran'da şu ana dek koronavirüse yakalananların sayısı resmi verilere göre 96 bin 448. Bakanlık, bu kişilerden yaklaşık 77 bininin iyileştiğini ve şu ana dek 6 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'da "Beyaz Bölge" olarak ilan edilen 116 kentin koronavirüsten tamamen arındırılmış olduğu ve buralarda normal hayata dönülebileceği de Sağlık Bakanlığı açıklamasında yer aldı.

TSİ 13.02 İspanya'da ölü sayısı 25 bini geçti

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten kaynaklanan COVID-19 hastalığı nedeniyle son 24 saatte 276 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 25 bin 100'e çıktığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre son bir günde, bin 366 yeni vaka da kayıtlara geçti. Böylece ülkedeki vaka sayısı 216 bin 582'ye yükselmiş oldu. Diğer yandan açıklanan bu rakamlara rağmen İspanya hükümeti salgına karşı alınan tedbirlerde az da olsa gevşetme kararı aldı. Bu bağlamda yedi haftalık yasağın ardından yetişkinlere dışarıda spor yapma izni verildi.

TSİ 12.27 Rusya'da vaka sayısı hızla yükseliyor

Rusya'da resmi kurumların verdiği bilgiye göre, son bir günde 9 bin 623 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu rakam, salgının ülkede görüldüğü günden bu yana ülkede bir günde görülen en büyük artışa tekabül ediyor. Böylece ülke çapında koronavirüs taşıdığı belirlenen kişi sayısı 124 bin 54'e çıktı. Son 24 saatte 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam ölü sayısı bin 222'ye yükselmiş oldu.

Angela Merkel

TSİ 12.30 Merkel: Aşı için 8 milyar euroya ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınının önlenmesi için yürütülen aşı ve ilaç geliştirme faaliyetlerinin, uluslararası iş birliği içinde yürütülmesi çağrısında bulundu. "Şu an bir aşının geliştirilebilmesi için sekiz milyar euro eksik" diyen Merkel, 4 Mayıs'ta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun daveti ile yapılacak toplantıya atıfta bulunarak, Almanya'nın söz konusu araştırmalara, "ciddi bir mali destek sağlayacağını" dile getirdi. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin yarattığı olumsuzluklara da değinen Merkel, "Bunların, ekonomimize, sosyal ve toplumsal hayata büyük zarar verdiğinin farkındayız. Bu yüzden süratle ve yüksek konsantrasyonla virüsü durdurmak için çabalamalıyız" dedi.

TSİ 11.40 Uzakdoğu'da ölümler

Endonezya Sağlık Bakanlığı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 831'e yükseldiğini açıkladı. Malezya'da da son 24 saat içinde 105 yeni vaka kaydedildi. Vaka sayısının 6 bin 176'ya yükseldiği Malezya'da 103 olan ölü sayısı değişmedi.

Arşiv

TSİ 10.23 Hindistan'da zorunlu uygulama

Hindistan hükümeti kamuda ve özel sektörde çalışanlara, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacı ile geliştirilen bir akıllı telefon uygulamasını kullanma zorunluluğu getirdi. Hindistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın kullanıcılara, COVID-19 hastalığına yakalanan kişilerle daha önce temas edip etmediğini gösterdiğini duyurdu. Hindistan yürürlüğe giren bu uygulama ile birlikte koronavirüs salgınına karşı alınan bazı önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor.

TSİ 06.30 Kempf: Tedbirler uzarsa bedeli çok ağır olur

Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, ülkede koronavirüse karşı yürürlükte olan tedbirlerin uzatılması halinde, bunun bedelinin Alman ekonomisi için çok ağır olacağını ifade etti. Ekonomide çarkların büyük oranda durduğu şu anki durumun uzun süre devam edemeyeceğini dile getiren Kempf, aksi takdirde ülkede refahın kalıcı bir biçimde kaybedilebileceğini ve hem ekonomi hem de toplum adına çok büyük zararları beraberinde getireceğini öne sürdü. Kempf hükümetin, 6 Mayıs'ta Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının yapacağı toplantının ardından şirketlere normalleşme sürecine dönüş ile ilgili bir takvim sunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Reuters / ET,EC

©Deutsche Welle Türkçe