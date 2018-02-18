 Fransa′da medya ve kültür kuruluşları cinsiyetçiliğe karşı ortak bildiri imzaladı | AVRUPA | DW | 21.01.2020

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AVRUPA

Fransa'da medya ve kültür kuruluşları cinsiyetçiliğe karşı ortak bildiri imzaladı

Fransa'da medya ve kültür kuruluşları cinsel taciz ve cinsiyetçiliğin önlenmesine yönelik hazırlanan davranış kuralları bildirisine imza attı.

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Fransa'da 60'a yakın medya kuruluşu ve kültür kurumu temsilcisi cinsel taciz ve cinsiyetçiliğe karşı hazırlanan "Davranış kuralları" bildirisini imzaladı.

Kültür Bakanlığı'nda düzenlenen törende bildiriye imza atanlar arasında Le Monde, Le Figaro gazeteleri, Endemol / Shine yapım şirketi, Cannes ve Séries Mania festivalleri, Universal Music France ile Warner Music ve Facebook gibi kuruluş ve şirketlerin temsilcileri yer aldı.

Davranış kuralları, Facebook'ta cinsiyetçi içeriklerin paylaşıldığı "Ligue du LOL" adlı grubun yol açtığı skandaldan sonra gündeme gelmişti. Söz konusu grupta aktif olan 30 gazetecinin meslektaşlarıyla yıllarca alay ettiği ve cinsiyetçi hakaretlerde bulundukları ortaya çıkmıştı. Cinsiyetçi hakaretlerin hedefinde çoğunlukla feministler, estetik bloglarının yazarları ve takipçilerinin yanı sıra erkek yazarlar ve YouTuber'lar da bulunuyordu.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra "Medyadaki Kadınlar İçin" adlı dernek cinsiyetçi davranışların önlenmesine yönelik hazırladığı davranış kuralları bildirisini açıkladı. Bildiriyi imzalayanlar, çalışanlarını cinsel taciz hakkında bilgilendirmeyi taahhüt ederken, cinsel taciz mağdurlarına veya bu tür olaylara tanıklık edenlere başvuracakları bir muhatap göstermeyi kabul etmiş oluyor.

DW, AFP / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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