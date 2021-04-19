Fransa’da kadın polis memuru bıçaklanarak öldürüldü

Fransa'da Rambouillet kentinde, bir polis memurunun görev yaptığı karakola giriş yaptığı sırada bıçaklandığı duyuruldu. 36 yaşında ve Tunuslu olduğu belirtilen saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Soruşturma hakkında bilgi veren bir Fransız yetkili, şüphelinin saldırı esnasında "Allahu Ekber" dediğini açıkladı. Bir polis kaynağının Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ise, saldırganın İslamcı sloganlar atmadığı belirtildi. Ayrıca saldırganın Fransa’da yasal olarak bulunduğu ve sabıka kaydı bulunmadığı ifade edildi.

Polis saldırıyla ilgili terör soruşturması başlatıldığını duyurdu. Saldırganın kimliği henüz tespit edilmiş değil. Polis sözcüsü yaşamını yitiren polis memurunun polis merkezinde idari işlerde çalışan bir görevli olduğunu kaydetti. Saldırganın kadın polis memurunu boğazından bıçakladığı belirtiliyor.

Macron'dan açıklama

Olay yerine giden Fransa Başbakanı Jean Castex, "Fransa, bir kahramanını barbar ve tamamen korkakça bir eylemde kaybetti" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İslamcı terör ile mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Fransa daha önce pek çok kez, yüzlerce insanın ölümüne sebep olan İslamcı saldırılarla sarsıldı. Ekim 2020'de öğretmen Samuel Paty, bir radikal İslamcı tarafından başı kesilerek öldürüldü.

dpa, AP, rtr/ SSB, AI, EC

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