Fransa’da kabine değişikliği yapıldı

Fransa'da iki bakanın beklenmedik istifasının ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kabinede değişiklik yaptı. Fransa parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis'in başkanı François de Rugy, Nicolas Hulot’un istifası ile boşalan çevre bakanlığına getirildi. Popüler bir siyasetçi olan 63 yaşındaki Hulot, çevre ve iklimlerin korunması yönünde yeterince ilerleme sağlanmadığı gerekçesiyle geçen hafta istifa etmişti.

Yeni Çevre Bakanı François de Rugy

Yeni Çevre Bakanı 44 yaşındaki de Rugy, 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Sosyalist Parti’de yapılan ön seçimlerde aday olmuş, ancak ön seçimleri geçememesinin ardından Macron’u desteklemişti.

Yeni Spor Bakanı Rumen asıllı Maracineanu

Hulot gibi popüler bir siyasetçi olan Spor Bakanı Laura Flessel'in istifasının ardından ise spor bakanlığına 43 yaşındaki Rumen asıllı eski yüzücü Roxana Maracineanu atandı. Salı günü görevi bıraktığını açıklayan 46 yaşındaki Flessel’in istifasının da sürpriz olduğu belirtildi. Fransa’ya bağlı Guadeloupe doğumlu eski dünya eskrim şampiyonu Flessel, “kişisel nedenlerle” istifa ettiğini açıklamış, ancak ayrıntıya girmemişti.

İstifa eden Spor Bakanı Laura Flessel

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un yeni bakanları Başbakan Edouard Philippe’nin önerisi ile atadığını belirtildi.

Macron’un popülaritesi düşüyor

Fransa'da Mayıs 2017'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından geniş kitlelerin destek verdiği Macron’un popülaritesini yitirmeye başladığı belirtiliyor. Macron'un koruması Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşanan skandal, Macron’u zor durumda bırakmıştı. Bunun yanı sıra Euro Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa'da ekonomik büyümenin bu yıl beklenenin altında kalması ve işsizlik oranının son zamanlarda düşürülememesi de Macron’u zora sokan nedenler arasında gösteriliyor. Fransa’da Ifop-Fiducial araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket de, Fransızların sadece yüzde 31'inin Cumhurbaşkanı Macron’dan memnun olduğunu ortaya koydu.

dpa,rtr/JD,DÇÜ

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