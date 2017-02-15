Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Fransa'da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak gözaltına alınan kişinin, aranan kişi olmadığı tespit edildi. Paris Başsavcılığı, Salı günü gözaltına alınan Halid Alotaibi adlı Suudi vatandaşının, hakkında uluslararası yakalama emri bulunan aynı isimli kişi olmadığını açıkladı.

Halid Alotaibi, Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından biri olduğu şüphesiyle Salı günü başkent Paris'ten Riyad'a gidecek olan uçağa binmek üzereyken gözaltına alınmıştı. Bu kişinin Türkiye yargısı tarafından 5 Kasım 2018 tarihinde çıkarılan uluslararası yakalama kararı ve kırmızı bülten temelinde gözaltına alındığı bildirilmişti

Paris Başsavcılığı'nın açıklaması öncesinde Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçiliği tarafından bir açıklama yapılmıştı. Twitter'dan yapılan açıklamada "Bu vatandaşın olayla bir bağlantısı bulunmamaktadır" denilerek cinayetin sorumlularının Suudi Arabistan'da cezaya çarptırıldığı belirtilmiş ve gözaltına alınan kişinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülmesini gerçekleştiren ekibin bir parçası olduğu için Türkiye tarafından gıyaben yargılanan 26 kişi arasında Halid Alotaibi adlı bir kişi de bulunuyor. Ayrıca bu kişi cinayetteki rolü nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazinesi tarafından da yaptırıma uğradı.

Ancak Suudi Arabistanlı güvenlik kaynaklarına göre Kaşıkçı davasıyla ilgili olan Halid Alotaibi Suudi Arabistan'da hapiste bulunuyor ve bu ailenin çok büyük bir aşiret olması nedeniyle bu ismi taşıyan yüzlerce Suudi vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Kaşıkçı cinayeti

59 yaşındaki muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim 2018'de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamamış ve daha sonra burada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ilk başta inkâr etmiş ancak uluslararası baskılar sonucunda, Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğünü açıklamıştı. Ancak tüm aramalara rağmen Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada ismi açıklanmayan beş sanık idam cezasına, üç kişi de ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı. Dokuz ay sonra idam cezaları 20 yıla varan hapis cezalarına çevrilmişti.

ABD'de Biden yönetimi, Kaşıkçı'nın 2018'deki ölümüyle ilgili istihbarat raporunu 2021'in Mart ayında kamuoyuyla paylaşmıştı. Raporda Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

AFP / SSB,ET, EC

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