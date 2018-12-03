Fransa’da hükümet Sarı Yelekliler krizine çözüm arıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te hafta sonunda yaşanan şiddet olaylarının ardından, hükümet temsilcileri ile "Sarı Yelekliler" arasında planlanan görüşmenin gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Ülkede iki haftayı aşan süredir protesto gösterileri düzenleyen "Sarı Yelekliler"in temsilcilerinin, Başbakan Edouard Philippe ile Salı günü planlanan görüşmeyi iptal ettikleri açıklandı. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan göstericiler, görüşmeyi "güvenlik gerekçesiyle" iptal ettiklerini belirtti.

Göstericiler, hükümet temsilcileri ile görüşmeyi kabul ettikleri için daha katı tutumlu eylemciler tarafından tehdit edildiklerini dile getirdi. Başbakan Philippe ile Salı günü görüşmesi planlanan göstericilerin, bütün "Sarı Yelekliler" tarafından temsil edilmediğine dikkat çekiliyor. Başbakan Philippe, akaryakıt zammı, vergilerde artış ve hayat pahalılığını protesto eden göstericilerle görüşerek, protestolara son verilmesini hedefliyordu.

Paris'te çok sayıda araç ateşe verilmişti

Muhalefetten hükümete çağrı

"Sarı Yelekliler"in ülke çapındaki eylemleri ve Paris'teki şiddet olayları nedeniyle başlayan krizin çözümü için hükümet üyeleri Pazartesi akşamı yine bir araya geldi. Bu toplantı öncesinde, Başbakan Philippe, muhalefet partilerinin temsilcileri ile görüştü. Sosyalistlerin yanı sıra sol gruplar, 1 Ocak'tan itibaren dizel akaryakıta getirilmesi planlanan çevre vergisinin iptal edilmesini ve asgari ücret ile emekli maaşlarının artırılmasını talep etti. Sağ popülist siyasetçi Marine Le Pen ise parlamentonun feshedilmesini ve erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu. Fransız parlamentosunun Çarşamba günü yapacağı oturumda "Sarı Yelekliler"in eylemlerinin ele alınması planlanıyor.

Macron zor durumda

Fransız medyasındaki haberlerde, "Sarı Yelekliler"in gösterilerinin 2017 yılında göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u zor duruma soktuğu ifade ediliyor. Macron'un Çarşamba ve Perşembe günleri Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yapacağı ziyaretin ertelendiği belirtildi. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksander Vuvic, Macron'un "Fransa'daki sorunlar" nedeniyle ziyareti birkaç hafta ertelemek istediğini açıkladı. Başbakan Philippe de, Polonya ziyaretini ertelemişti.

Gösterilerde Paris'teki Zafer Takı da tahrip edilmişti

Gösteriler Pazartesi günü de devam etti

"Sarı Yelekliler"in ülkenin farklı kentlerinde düzenlediği eylemler Pazartesi günü de devam etti. Üçüncü haftasına giren eylemlerde, göstericiler bazı caddeler ve akaryakıt depolarına giden yollarda barikat kurdular. Pazartesi günü yapılan gösterilere lise öğrencilerinin de katıldığı ve "Macron istifa" sloganlarının atıldığı aktarıldı. Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, ülke genelinde yaklaşık 100 lisede Pazartesi günü kısmen veya tamamen öğrenim yapılamadı. Başkent Paris'te gelecek Cumartesi günü de protesto gösterisi düzenlenmesi planlanıyor.

Sarı Yeleklileri gösterileri sürdürmeyi planlıyor

Gösterilerde 260 kişi yaralanmıştı

Hafta sonu ülke genelinde düzenlenen gösterilerde yaklaşık 260 kişi yaralanmıştı. Marsilya'daki gösteride yaralanan 80 yaşındaki bir kişi de yaşamını yitirmişti. Başkent Paris'te ise şiddete başvuran göstericiler çok sayıda aracı ateşe vermiş, mağazaları yağmalamıştı. Paris'teki Zafer Takı de tahrip edilmiş, yaklaşık 380 kişiyi gözaltına almıştı.

Fransa'daki nakliyat şirketlerinin tahminlerine göre, 17 Kasım'dan bu yana devam eden eylemlerde yolların ulaşıma kapatılması nedeniyle oluşan maddi zarar yaklaşık 400 milyon euroya ulaşıyor.

AFP,dpa/JD,GA

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