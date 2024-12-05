Fransa'da hükümet krizi: Macron'a istifa baskısı artıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Barnier hükümetinin istifasını kabul etti. Başbakan Michel Barnier liderliğindeki hükümet, dün akşam sol muhalefet tarafından sunulan ve sağ popülistlerin de destek verdiği güven oylaması sonucu düşmüştü. Bugün sabah saatlerinde Élysée Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sunan Barnier, Başbakanlık görevini Macron'un yerine yeni atama yapmasına kadar geçici olarak sürdürecek.

Sol ittifakın verdiği gensoruya Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin de desteğiyle, 577 milletvekilinden 331 milletvekili lehte oy kullanmıştı. Altmış yılı aşkın süredir ilk kez Fransız parlamentosunun alt kanadı bir hükümeti düşürmüş oldu. 1962'de yine bir güven oylaması sonucu ülkede hükümet düşmüştü.

Macron'a istifa baskısı artıyor

Sağ ve sol muhalefetin güven oylaması sonucu hükümeti düşürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik istifa baskıları da artıyor.

Ulusal Meclis'teki sağ ve sol güçler, Cumhurbaşkanından istifa etmesini ya da Cumhurbaşkanlığı seçimini daha erken bir tarihe çekmesini istiyor.

Ancak istifa etmeye yanaşmayan Macron, görev süresini de tamamlayarak 2027'ye kadar makamında kalmak istiyor. Anayasa gereği iki dönem görev yapan Macron yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olamıyor.

Toluna Harris Interactive’in yaptığı bir ankete göre, Fransızların yüzde 64’ü Cumhurbaşkanı’nın istifasını destekliyor. Ankete katılanların yüzde 53’ü, hükümetin güven oylamasıyla düşürülmesini doğru bulduğunu belirtirken yüzde 82'si ise bu durumun sonuçlarından endişe duyduklarını dile getirdi.

Yeni Başbakan kim olacak?

Macron bugün yerel saatle akşam 20.00'de ulusa hitaben bir televizyon konuşması yapacak. Cumhurbaşkanının, istifa taleplerini bastırmak amacıyla Barnier’in yerine hızlı bir şekilde bir halef ataması bekleniyor.

Yeni başbakan olarak ilk etapta 38 yaşındaki Savunma Bakanı Sébastien Lecornu’nun adı geçiyor. Lecornu, Macron'a çok yakın bir siyasetçi ve 2017'den beri kesintisiz olarak hükümette yer alan tek isim. Ayrıca Macron ittifak halinde olduğu, ancak siyasi etkisi bulunmayan Demokratik Hareket Partisi'nin 73 yaşındaki lideri François Bayrou'yu da bugün Élysée Sarayı’nda kabul etti.

AFP/TY,BK

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