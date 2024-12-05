Fransa'da hükümet düştü

Fransa Başbakanı Michel Barnier'in azınlık hükümeti, 1958'de Beşinci Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana en kısa ömürlü hükümet oldu. Fransa Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada sadece üç aydır görevde olan Barnier hükümeti milletvekillerinden güvensizlik oyu alarak düştü.

Sol ittifakın verdiği gensoruya Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin de desteğiyle, 577 milletvekilinden 331 milletvekili lehte oy kullandı. Altmış yılı aşkın süredir ilk kez Fransız parlamentosunun alt kanadı bir hükümeti düşürmüş oldu.

Fransa Başbakanı Michel Barnier bugün yerel saat ile saat 10.00'da Elysee Sarayı'na çıkarak istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunacak. Macron'un önünde cumhurbaşkanlığı süresinin bitimine iki yıldan fazla bir süre kala Barnier'e uygun bir halef seçmek gibi zor bir görev bulunuyor. Muhalefetten ise Macron'a istifa çağrıları yükseliyor.

Fransa Başbakanı Michel Barnier Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua/dpa/picture alliance

Macron'a istifa çağrısı

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa partisinin Meclis Grubu Başkanı Mathilde Panot "Macron'u gitmeye çağırıyoruz" dedi ve derinleşen siyasi krizin çözümünün "erken cumhurbaşkanlığı seçiminden" geçtiğini söyledi.

Marine Le Pen ise bir televizyon kanalına verdiği mülakatta yeni başbakan atandığında "çalışmalarına izin vereceklerini" ve "herkes için kabul edilebilir bir bütçenin" oluşturulmasına yardımcı olacaklarını söyledi. Macron Salı günü yaptığı açıklamada istifa çağrılarını reddetmiş ve böyle bir senaryonun "siyasi kurgu" olduğunu söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fotoğraf: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Hükümetin düşmesine sosyal güvenlik bütçesi neden oldu

Barnier sosyal güvenlik bütçesinin kabul edilmesinde Fransız Anayasası'nın çokça tartışılan 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasına (49.3) başvurmuş ve meclise gensoru önergesi sunulmasını göze almıştı. Bakanlar kurulu ile meclisin yetkilerini düzenleyen madde, hükümete bir yasa tasarısını meclis oylamasına gerek olmadan yasalaştırma izni veriyor. Ancak buna karşılık aynı madde uyarınca Ulusal Meclis de hükümet hakkında gensoru (güvensizlik oylaması) kabul ederek tasarının yasalaşmasını engelleyebiliyor.

Sol partilerin önergesine destek vereceğini açıklayan RN'nin Ulusal Meclis Grup Başkanı Marine Le Pen, X hesabından yaptığı açıklamada, hükümet aleyhinde oy kullanmanın "ne yazık ki Fransızları tehlikeli, adil olmayan ve cezalandıran bir bütçeden korumanın tek çaresi" olduğunu söylemişti.

AFP / EC, JD

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