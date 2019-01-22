 Fransa’da Google’a 50 milyon euro para cezası | AVRUPA | DW | 22.01.2019

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AVRUPA

Fransa’da Google’a 50 milyon euro para cezası

Fransa’da, Avrupa Birliği'nin kişisel veri güvenliği yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google’a yaklaşık 50 milyon euro para cezası verildi.

Symbolbild Google Smartphone (picture alliance/NurPhoto/J. Arriens)

Fransa'da, ABD'li internet devi Google'a kullanıcıları kişisel verilerin kullanımı konusunda şeffaf ve açık bir biçimde bilgilendirmediği gerekçesiyle 50 milyon euro para cezası verildi.

Verilerin korunmasından sorumlu Ulusal Enformatik ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL) Google’ın mayıs ayında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi'ni (GDPR) ihlal ettiğine hükmetti.

Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon üzerinden adım adım bir kullanıcının Google hesabına giren CNIL, Google’ın kullanıcılara veri kullanımıyla ilgili yaptığı bilgilendirmenin birkaç tıklama daha gerektirdiğini tespit etti.

CNIL konuyla ilgili açıklamasında "veri işleme amaçları, veri biriktirme süreleri ya da reklamların kişiselleştirilmesi için kullanılan kişisel veri kategorilerinin kullanımı" ile ilgili enformasyonun "farklı belgelere" dağılmış olduğunu ifade etti.

Google'dan yapılan açıklamada kararın detaylı bir biçimde incelendikten sonra konuyla ilgili hangi adımların atılacağına karar verileceği belirtildi. Açıklamada "İnsanlar bizden şeffaflık ve denetim konusunda yüksek standartlar bekliyor. Bu beklentileri ve GDPR'nin onay gereklerini karşılamaya derinden bağlıyız" ifadeleri kullanıldı.

Google için öngörülen cezanın şirketin cirosuyla karşılaştırıldığında düşük olduğu belirtiliyor. Google'ın bağlı olduğu Alphabet'in 2017 yılındaki cirosu 97 milyar 560 milyon euro olarak kaydedilmişti.

Para cezasıyla sonuçlanan süreci "None Of Your Business" ve "La Quadrature du Net" adlı baskı gruplarının şikayetleri başlatmıştı. İki kuruluş, Google ve Facebook'un kişisel verileri işleme konusunda yeterli yasal dayanağının olmadığını savunmuştu.

Geçen ay da İtalya'da Facebook'a kullanıcıları verilerin kullanımı konusunda yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle 10 milyon euro para cezası verilmişti.

rtr, dpa / EC, CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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