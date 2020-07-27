Fransa'da Google'ın telif konusunda mahkemeye yaptığı itiraza ret

Amerika Birleşik Devletleri merkezli internet devi Google'ın Fransız medya yayın organlarına telif ödenmesi konusundaki tartışmada bugün Temyiz Mahkemesi kararını verdi.

Paris'teki mahkeme Google'ın Fransız medya kuruluşlarının içeriklerine ödenecek telif konusunda görüşmeler başlatması yönündeki kararına yaptığı itirazı reddetti. Kararın diğer Avrupa Birliği ülkeleri için emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Fransız Rekabet Kurumu mahkemenin aldığı kararı "önemli" diye nitelendirdi. Kurum Başkanı Isabelle de Silva Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabet kuralları herkes için geçerli, dijital alanda da" dedi.

Ne olmuştu?

Fransa Rekabet Kurumu, Nisan ayında Google'ı Fransız medya kuruluşlarıyla telif konusunda görüşmelere başlamakla yükümlü kılmıştı. Google Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı bu karara Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak itiraz etse de diğer yandan bu kuruluşlarla görüşmelere başladığını da duyurdu. Görüşmelerde yarın bir uzlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği’nin 2019 yılında kabul edilen telif hakları yasası medya kuruluşlarının Google ya da diğer platformların arama sonuçlarında yer alan içerikleri için telif almalarını öngörüyor. Bu içeriklere haber, fotoğraf ve videolar dahil. Medya kuruluşları Google ya da diğer şirketlerin bu haberler sayesinde reklam geliri sağladığına dikkat çekiyordu. Fransa AB'nin telif yasasını onaylayan ilk ülke olmuştu.

AFP / NS, HT

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