 Fransa′da genel grev ikinci gününde | AVRUPA | DW | 06.12.2019

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AVRUPA

Fransa'da genel grev ikinci gününde

Fransa'da emeklilik reformunu protesto amacıyla dün başlayan genel grevlere bugün de devam ediliyor. Grevler nedeniyle ulaşımda büyük aksamalar yaşanıyor.

Grevin ikinci gününde başkent Paris'te trafik sıkışıklığı 350 kilometreye ulaştı.

Grevin ikinci gününde başkent Paris'te trafik sıkışıklığı 350 kilometreye ulaştı.

Fransa'da yaşamı adeta felç eden genel grevlere bugün de devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna tepki amacıyla düzenlenen genel grevler özellikle ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor.

Grevin ikinci gününde başkent Paris'te trafik sıkışıklığı 350 kilometreye ulaştı. Fransa'nın ulusal demiryolu şirketi banliyö trenlerinin yüzde 90'ının iptal edildiğini açıklarken, Air France yurt içi uçuşlarının yüzde 30'unu gerçekleştirmedi. Grev nedeniyle okullarda bugün de ders işlenmedi.

Fransa Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Agnès Buzyn hükümetin halkın öfkesini anladığını belirterek sosyal çalışmalar yapan kurumları Pazartesi yapılacak bir toplantıda biraraya gelerek istişareye davet etti. Sendikalar ise genel greve salı günü de devam edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Sendikalar emeklilik reform taslağı geri çekilene dek grevlere ara verilmeyeceğini duyurdu.

Fransa'da halk emeklilik reformunu protesto ediyor

Fransa'da halk emeklilik reformunu protesto ediyor

Hükümet reformda kararlı

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise planlanan emeklilik reformundan geri adım atılmayacağı belirtildi. Başbakan Edouard Philippe'nin önümüzdeki hafta reform hakkında detaylı bilgi paylaşacağı bildirildi. Emeklilik reformu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en önemli sosyal reformu olarak kabul ediliyor. Emekliliğe puan bazı getirilmesini içeren reformla, karışık emeklilik sisteminin birçok meslek dalı için özel düzenlemelerle basit hale getirilmesi amaçlanıyor. Ancak planlanan reformla, halihazırda 62 olan emeklilik yaşı daha ileri tarihlere çekilerek, insanların daha uzun süre çalışmaları öngörülüyor. Mevcut yasalara göre, bazı meslek gruplarının daha erken yaşlarda da emekliye ayrılması mümkün olabiliyor.

REUTERS, AFP / NS, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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