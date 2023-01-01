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Frankreich führt Gratis-Kondome ein
Fotoğraf: Imago/Westend61
SağlıkFransa

Fransa'da gençlere kondom ücretsiz

1 saat önce

Fransa'da 18-25 yaş arasındaki gençler bugünden itibaren eczanelerden ücretsiz kondom alabilecek.

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Fransa'da gençlerin cinsel yollarla bulaşan hastalıklardan korunması amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bugünden itibaren 18-25 yaş arasındaki gençler eczanelerden ücretsiz kondom alabilecek. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gençlerin prezervatife ücretsiz erişimine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu küçük bir korunma devrimi" ifadesini kullanmıştı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fotoğraf: Dominique Jacovides/abaca/picture alliance

Gençlerin cinsel sağlığının önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı, gençlerin özellikle HPV aşısını yaptırmalarını önerdi. Cinsel yolla bulaşan HPV/Papilloma virüsü rahim ağzı ve penis kanserine neden olabiliyor.

Cinsel eğitim konusunda Fransa'nın "iyi durumda olmadığını" söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, öğretmenlerin bu alanda iyi eğitilmesi ve bu konuda hassas olmaları gerektiği görüşünde. 

Fransa'da 2022 yılı başından bu yana 25 yaşın altındaki kadınlara doğum kontrol hapı ve spiral de ücretsiz. Fransa'da bu uygulama öncesinde sadece 18 yaşın altındaki kız çocuklarının doğum kontrol hapına ücretsiz erişimi mümkündü.

DW, dpa / HT,JD

 

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