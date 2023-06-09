  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
Gıda güvenliğiFransa

Fransa'da yüzlerce gıda ürününe indirim geliyor

34 dakika önce

Fransa'da Ekonomi Bakanı, dünya gıda fiyatlarındaki düşüşün Temmuz'dan itibaren tüketiciye yansıtılmasını istedi. Bakan, "Toptancıda fiyatı düşen yüzlerce ürün ucuzlayacak" dedi.

https://p.dw.com/p/4SOPq
Fotoğraf: Eric Gaillard/REUTERS

Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, gıda üreticilerini Temmuz ayından itibaren fiyat indirimlerine gitmeye çağırarak aksi takdirde hükümetin şirketlere karşı farklı yollara başvuracağı tehdidinde bulundu. Ekonomi kanalı BFMTV'ye konuşan Bakan, gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, son iki yıldaki zararlarını fazlasıyla telafi ettiklerine vurgu yaparak şirketlere hitaben, "Marjın bir kısmını kendinize saklayabilirsiniz ama bir kısmını tüketicilere yansıtmak zorundasınız. Bunu yapmazsanız biz vergiler yoluyla sağlarız" diye konuştu.

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire
Fransa Ekonomi Bakanı Le MaireFotoğraf: picture-alliance/TT/N.H. Jåma

"Toptancı piyasalarında fiyatı düşen tüm ürünlerin Temmuz ayında ucuzlaması gerektiğini belirten Le Maire, "Aklıma gelenler; buğday fiyatları düştüğü için makarna, ayçiçek yağı, tavuk gibi kanatlı hayvanlar, hayvan yemi ve önümüzdeki hafta bana ismi gönderilecek bir dizi ürün" şeklinde konuştu.

75 üretici taahhütte bulundu

Yüzlerce üründe fiyatların indirilmesi gerektiğini belirten Le Maire, 75 büyük üreticinin Temmuz ayından itibaren belirli tüketim mallarında fiyatları düşürme taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

Fransa istatistik kurumu Insee'nin geçici verilerine göre, ülkede enflasyon Nisan ayındaki yüzde 5,9'dan Mayıs ayında yüzde 5,1'e geriledi, gıda fiyatlarında enflasyon oranı yüzde 14,1 oldu. Kurum, enflasyon oranındaki gerilemede enerji, gıda, sanayi malları ve hizmetlerde bir önceki yıla oranla kaydedilen düşüşün etkili olduğunu bildirdi.

Dünyada gıda fiyatları düşüşte

Dünyada gıda fiyatları korona pandemisi ve ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş nedeniyle 2022 yılında tarihin en yüksek seviyesine fırlamış; Dünya Gıda Örgütü (FAO) verilerine göre 2020'de 98,1 olan fiyat endeksi 2021'de 125,7 ve 2022'de 143,7'ye yükselmişti. En yüksek endeks değeri, 158,1 ile 2022 yılı Mayıs ayında kaydedilmişti.

FAO'nun bu yıla ait verilerine göre ise gıda fiyat endeksi Nisan ayına göre yüzde 2,6'lık düşüşle 124,3 puan olarak kaydedildi.

dpa,DW/BK,EC

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'da enflasyondaki düşüş trendi sürüyor

Almanya'da enflasyondaki düşüş trendi sürüyor

Almanya'da Nisan'da tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 arttı. Almanya'da Mart'ta düşüşe geçen enflasyon, geçen ay uzun süre sonra ilk kez yüzde 8'in altına inmişti.
Ekonomi28 Nisan 2023
Üreticiler, kırmızı ette fiyatların artabileceğini belirtiyor

Kırmızı ette fiyat artışı sürecek mi?

Kırmızı ette fiyat artışı sürecek mi?

Kırmızı et fiyatındaki artışa ithalat da çare olmayabilir. Hayvan azlığı nedeni ile fiyat artışlarının sürebileceği uyarısı yapan üreticilere göre yüksek fiyatların sorumlusu pandemi sonrası uygulanan yanlış politikalar.
Ekonomi10 Nisan 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkischer Wahlkampf in Deutschland

"AKP Almanya'daki seçim çalışmalarına 2021'de başladı"

Politika42 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Şahap Kavcıoğlu

Şimşek dönemi: Kavcıoğlu ataması rasyonel mi?

Şimşek dönemi: Kavcıoğlu ataması rasyonel mi?

Ekonomi2 saat önce

Türkiye'de yaşayanların kişisel verileri sızdırıldı

Türkiye'de yaşayanların kişisel verileri sızdırıldı

Politika3 saat önce
MİT'in Ankara'daki merkezi

Türkiye'nin en mahrem kurumu: MİT

Türkiye'nin en mahrem kurumu: MİT

Politika10 saat önce

TikTok hangi ülkelerde neden yasak?

TikTok hangi ülkelerde neden yasak?

Politika11 saat önce
Osman Kavala, Ekim 2017'den beri tutuklu

Avrupa ile Osman Kavala krizi derinleşiyor

Avrupa ile Osman Kavala krizi derinleşiyor

Hukuk ve Adalet8 Haziran 2023
Sular altında kalan Herson bölgesinde insanlar evlerini terk ediyor

Kahovka barajının yıkılmasının vahim sonuçları

Kahovka barajının yıkılmasının vahim sonuçları

Çatışmalar8 Haziran 2023
Ana sayfaya dön