Fransa'da yüzlerce gıda ürününe indirim geliyor

Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, gıda üreticilerini Temmuz ayından itibaren fiyat indirimlerine gitmeye çağırarak aksi takdirde hükümetin şirketlere karşı farklı yollara başvuracağı tehdidinde bulundu. Ekonomi kanalı BFMTV'ye konuşan Bakan, gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, son iki yıldaki zararlarını fazlasıyla telafi ettiklerine vurgu yaparak şirketlere hitaben, "Marjın bir kısmını kendinize saklayabilirsiniz ama bir kısmını tüketicilere yansıtmak zorundasınız. Bunu yapmazsanız biz vergiler yoluyla sağlarız" diye konuştu.

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire Fotoğraf: picture-alliance/TT/N.H. Jåma

"Toptancı piyasalarında fiyatı düşen tüm ürünlerin Temmuz ayında ucuzlaması gerektiğini belirten Le Maire, "Aklıma gelenler; buğday fiyatları düştüğü için makarna, ayçiçek yağı, tavuk gibi kanatlı hayvanlar, hayvan yemi ve önümüzdeki hafta bana ismi gönderilecek bir dizi ürün" şeklinde konuştu.

75 üretici taahhütte bulundu

Yüzlerce üründe fiyatların indirilmesi gerektiğini belirten Le Maire, 75 büyük üreticinin Temmuz ayından itibaren belirli tüketim mallarında fiyatları düşürme taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

Fransa istatistik kurumu Insee'nin geçici verilerine göre, ülkede enflasyon Nisan ayındaki yüzde 5,9'dan Mayıs ayında yüzde 5,1'e geriledi, gıda fiyatlarında enflasyon oranı yüzde 14,1 oldu. Kurum, enflasyon oranındaki gerilemede enerji, gıda, sanayi malları ve hizmetlerde bir önceki yıla oranla kaydedilen düşüşün etkili olduğunu bildirdi.

Dünyada gıda fiyatları düşüşte

Dünyada gıda fiyatları korona pandemisi ve ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş nedeniyle 2022 yılında tarihin en yüksek seviyesine fırlamış; Dünya Gıda Örgütü (FAO) verilerine göre 2020'de 98,1 olan fiyat endeksi 2021'de 125,7 ve 2022'de 143,7'ye yükselmişti. En yüksek endeks değeri, 158,1 ile 2022 yılı Mayıs ayında kaydedilmişti.

FAO'nun bu yıla ait verilerine göre ise gıda fiyat endeksi Nisan ayına göre yüzde 2,6'lık düşüşle 124,3 puan olarak kaydedildi.

dpa,DW/BK,EC