Fransa'da federasyonun oruçlu futbolculara yaklaşımına tepki

Fransız futbolunda her yıl ramazan ayında yaşayan oruç tartışması yeniden alevlendi.

Eleştirilerin odağında, milli takım kampındaki yemek ve antrenman saatlerinin oruç tutan oyunculara göre ayarlanmayacağını açıklayan Fransa Futbol Federasyonu (FFF) var.

Futbolculara antrenman ve maç günlerinin dışındaki dönemde kaza orucu tutmalarını söyleyen Fransız federasyonuna sol görüşlü siyasetçilerin yanı sıra birçok teknik direktör ve eski futbolcudan tepki geldi.

Fransa milli takımı 23 Mart'ta karşılaştığı Almanya'ya 2-0 yenildi. Fotoğraf: Benoit Tessier/REUTERS

Fransa'daki lig maçlarında da hakemlerin futbolcuların saha kenarında oruç açmasına izin vermesi yasak. Oysa Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerindeki liglerde maçlara bu tür aralar verilmesine imkân tanınıyor.

Ancak Fransa'da hiçbir dine ayrıcalık tanınmamasını öngören Fransız anayasasını kaynak gösteren FFF, görevleri arasında ülkenin kamu hayatındaki laikliğe olan bağlılığını korumanın da bulunduğunu belirtiyor.

Demba Ba'dan tepki

Associated Press'in haberine göre, Fransız Futbol Federasyonu'nun bu duruşunu eleştiren isimlerden eski Senegalli milli futbolcu Demba Ba, "Onlara Müslüman olmayı yasaklıyorsunuz. Silmeye çalıştığınız şey, ister beğenin ister beğenmeyin ama onların kimliğinin parçası" açıklamasında bulundu.

Fransa doğumlu Müslüman futbolcu, kariyeri boyunca ramazanda maç günleri dâhil bir ay oruç tuttuğunu belirtti.

Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen 38 yaşındaki Demba Ba, futbolculuk kariyerinde Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere, İsviçre ve Çin liglerinde oynadı.

Fransa Futbol Federasyonu ise dini ayrımcılık suçlamalarını reddediyor. Federasyon, oruçlu oyuncuların öğün atlamasına müsaade edildiğini ve bu futbolculara tıbbi tavsiyeler verildiğini belirtiyor.

FFF'den yanıt

France Info'ya konuşan Federasyon Başkanı Philippe Diallo, "En başta ben olmak üzere, federasyondaki kimse kimsenin oruç tutmasını yasaklamadı" dedi.

Diallo "İnsanların Fransız Futbol Federasyonu'nun dini sebeplerle ayrımcılık yaptığını söylemesini kesinlikle kabul edemem" ifadesini kullandı.

İslam üzerine çalışmalarda bulunan Cezayir asıllı Fransız filozof Razika Adnani ise FFF'nin lig maçlarında oruç açılmasını yasaklamasını doğru buluyor.

Adnani, bu yasağın, oruç tutmayan ancak Müslüman taraftarların olası tepkilerinden çekindiği için maç esnasında su içmeyerek tutuyormuş gibi görünmek isteyebilecek Müslüman futbolcuları koruduğunu savundu.

Fransa'da geçen yıl da Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, maç günü oruç tutmak isteyen futbolcularını sahaya çıkarmama kararı almıştı. Kombouare'nin bu nedenle Cezayir asıllı oyuncu Jaouen Hadjam'ı kadrodan çıkarması futbol dünyasında tartışmalara neden olmuştu. Kombouare'ye tepki gösterenler arasında Demba Ba da bulunuyordu.

DW,AP/CÖ,EC

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