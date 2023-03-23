Fransa’da emeklilik reformuna öfke büyüyor

Fransa’da emeklilik yaşının yükseltilmesine tepki olarak ülke çapında düzenlenen grev ve protestolar devam ediyor. Macron’un popülaritesi ise düşüşte.

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64’e çıkartılmasına yönelik reforma tepkiler dinmiyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eleştirilere rağmen geri adım atmadığı reforma yönelik gösteriler Perşembe günü de devam etti. Macron’un meclisteki güven oylamasını kılpayı geçmesinin ardından sendikaların çağrısıyla "Aksiyon Günü" çerçevesinde Fransa çapında binlerce kişi yeniden sokağa çıktı.

Fransa Genel İş Konfederasyonu’nun (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, "Cumhurbaşkanına verebileceğimiz en iyi yanıt, milyonlarca insanın grevde ve sokaklarda eylemde olması" diye konuştu.

Polis, Paris’teki eylemlerde bazı göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Nantes, Bordeaux, Rennes gibi şehirlerde de göstericilerle polis arasında çatışmaların yaşandığı, polisin Rennes’de göstericilere tazyikli suyla müdahale ettiği belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Dunkirk’te bazı eylemcilerin petrol depolarını hedef aldığını ve ana LNG yakıt istasyonunu bloke ettiği kaydedildi.

Fotoğraf: Jeremias Gonzalez/AP Photo/picture alliance

Grevler ülkeyi felç etti

Grev nedeniyle Perşembe günü tedarikçiler de elektriği kesmek zorunda kalırken, Fransız Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin yaklaşık beşte birinin Perşembe günü işe gelmediğini açıkladı.

Eylemciler demiryollarını ve Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’na giden yolları da bloke etti. Ulusal demiryolu işletmesi SNCP, hızlı trenlerin ülke çapında iptal olduğunu açıkladı.

Paris’te çöp toplayıcıların Pazartesi gününe kadar iş bırakma kararı alması nedeniyle sokakların çöp dolu olduğu görüldü.

Mecliste kıl payı güven oyu alan Macron’a halk desteği azalıyor

Pazar günü yapılan bir kamuoyu yoklaması, Macron’un kişisel onay oranının yüzde 28’e düştüğünü ortaya koydu. Böylece Cumhurbaşkanının popülaritesi, 2018-2019’daki Sarı Yelekliler gösterilerinden bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Macron, tepkilere rağmen geri adım atmıyor. Fotoğraf: Ludovic Marin/dpa/picture alliance

Emeklilik yasa tasarısı, parlamentodan geçtiğinden bu yana ilk kez konuşan Macron, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, reforma ilişkin ısrarcı tavrını sürdürürken, "gerekli ve ülkenin genel çıkarına" olduğunu savunduğu bu değişikliklerden dolayı popülarite kaybını göze almış olduğunu kaydetti.

Emeklilik yaşı 62'den 64'e çıkıyor

Emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e çıkmasını öngören tasarı, geçen hafta meclis baypas edilerek yasalaştırılmış, ardından mecliste yapılan güven oylamasında Macron hükümetinin az bir farkla da olsa güvenoyu almasının ardından nihai olarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu yasa, Cumhurbaşkanı Macron'un en önemli siyasi projelerinden biri olarak nitelendiriliyordu.

Fransız hükümeti, yeni yasa ile emekli olma yaşını yukarı çekme dışında, emekliliği hak etmek için çalışılması gereken süreyi de uzatıyor. Bununla birlikte asgari emekli maaşı bin 200 euroya çıkarılıyor.

DW/SÖ,EC

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