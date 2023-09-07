Fransa'da Danıştay abaya yasağını onayladı

Fransa'da Danıştay (Conseil d'État), Müslümanların hakları için mücadele eden ADM Derneği'nin okullarda bir tesettür giysisi olan abayanın giyilmesi yasağına yaptığı itirazı reddetti.

Yüksek Mahkeme, abaya yasağının herhangi bir temel özgürlüğü "ciddi ve açık şekilde" ihlal etmediğine hükmetti. Böylece abaya yasağı hukuken kesinleşmiş oldu.

Mahkemenin kararına göre, abaya yasağı özel hayata saygı, din özgürlüğü, eğitim hakkı ve çocuğun refahı haklarını ihlal etmediği gibi, ayrımcılık yasağı ilkesine de aykırılık teşkil etmiyor.

Fransa Danıştayı, okullarda abaya gibi tesettür giysilerinin daha fazla giyilmesinin "dini bir arka planı" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme, bunun öğrencilerin ifadelerinden anlaşıldığını vurguladı. Yüksek Mahkeme, yasanın devlet okullarında herhangi bir dine aidiyet göstergesi olan giysileri yasakladığına dikkat çekti.

Fransa'da Eğitim Bakanı Gabriel Attal, yeni eğitim dönemi öncesinde laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle devlet okullarında abayanın yasaklanacağını açıklamıştı. Bakan erkeklerin de "kamis" adı verilen uzun gömlekleri giymesinin yasaklandığını duyurmuştu. Bakan, yasağa gerekçe olarak ülkede geçerli olan laiklik ilkesini göstermiş, laiklik ilkesi gereğince devlet okullarından dini sembollerinin yerinin olmadığını belirtmişti.

dpa/BÖ,DW

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