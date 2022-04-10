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Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi için, Fransa'nın Bangkok Büyükelçiliği'nde de oy kullanıldı
Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi için, Fransa'nın Bangkok Büyükelçiliği'nde de oy kullanıldıFotoğraf: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images
PolitikaFransa

Fransa'da seçimin ilk turu başladı

4 saat önce

Fransa'da bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapılıyor. 12 adayın katıldığı seçimlerde rekabetin Cumhurbaşkanı Macron ile en yakın rakibi sağ popülist Le Pen arasında yaşanması bekleniyor.

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Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu bugün yapılıyor. Ülke genelinde sandıkların saat 08.00'de açılması ile oy verme işlemleri başladı. Seçmenler büyük kentlerde TSİ 20.00'ye kadar oy kullanabilecek. Resmi olmayan ilk sonuçların sandıkların kapanmasının ardından açıklanması bekleniyor. İlk turda en yüksek oyu alan iki adayın yarışacağı ikinci tur seçimler ise 24 Nisan'da yapılacak.

Ülkede yaklaşık 48 milyon 700 milyon seçmen oy kullanmaya çağrıldı. Ancak seçime katılım oranının düşük kalmasından endişe ediliyor. Seçim öncesi yapılan anketlere göre, seçmenlerin yüzde 30'u sandığa gitmeyi düşünmezken 10 seçmenden 3'ü ise hangi adayı desteklemek istediği konusunda kararsız.

Cumhurbaşkanı Macron'un en yakın rakibi sağ popülist lider Le Pen
Cumhurbaşkanı Macron'un en yakın rakibi sağ popülist lider Le PenFotoğraf: AFP/Getty Images

Rekabet Macron ile Le Pen arasında

Fransa'da 12 aday cumhurbaşkanlığı için adaylığını koydu ancak esas rekabet Cumhuriyet Yürüyüşü (En Marche!) adayı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sağ popülist Ulusal Cephe lideri Marie Le Pen arasında yaşanıyor. Anketlere göre, Macron ile Le Pen arasındaki oy farkının 2017 yılındakinden daha düşük olması bekleniyor. 2017 yılında seçimlerin ilk turunda Macron yüzde 24 dolayında oy alırken Le Pen'in oy oranı yüzde 21,3 olmuştu.

Ukrayna savaşının gölgesinde yapılan seçim kampanyalarında savaşın ekonomik etkileri ve alım gücü gibi konular öne çıkmıştı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi beş yılda bir yapılıyor. Fransa siyasi sistemine göre geniş yetkileri bulunan cumhurbaşkanı, ülkenin yönetiminde büyük söz hakkına sahip.

 

AFP,dpa/BÖ,ET

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