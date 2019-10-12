 Fransa′da cami önünde silahlı saldırı | AVRUPA | DW | 28.10.2019

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AVRUPA

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı

Fransa'nın Bayonne kentinde iki kişi, bir caminin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralanan kişiler tedavi altına alınırken, 84 yaşındaki zanlı tutuklandı.

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Fransa'nın Bayonne kentinde 84 yaşındaki bir saldırgan iki kişiyi silahla ağır yaraladı. Olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından evinin önünde yakalanarak tutuklanan zanlının önce camiyi kundaklamaya çalıştığı ve o sırada karşısında gördüğü iki kişiye ateş ettiği bildirildi. Zanlının geçmişte aşırı sağ ideolojideki örgütlerde siyasi olarak faal olduğu belirtildi. Olayda yaralanan ve 74 ile 78 yaşlarında olan iki kişinin hastanede tedavı altina alındıkları ifade ediliyor. Saldırıdan sonra bir otomobili kundaklayan ve olay yerinden uzaklaştıktan kısa süre sonra evinin yakınında ele geçirilen zanlının otomobilinde yapılan aramada, gaz tüpü ve yanıcı maddeler bulundu.

Le Pen: Değerlerimize aykırı

Zanlının söz konusu saldırıyı hangi saiklerle işlediği konusunda henüz herhangi bir bilgi verilmiş değil. Ancak konuyla ilgili yapılan açıklamada, zanlının 2015 yılına dek aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'nin bir üyesi olduğu ve geçmişte yerel seçimlerde aday da olduğu partiden daha sonra ihraç edildiği bildirildi. Daha sonra "Ulusal Birlik" adını alan partinin genel başkanı Marine Le Pen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan saldırıyı "Hareketin değerlerine aykırı ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise saldırıyı kınayarak Müslüman toplumuna dayanışma ve destek mesajı verdi. Fransa'daki İslami örgütlerin çatı teşkilatı olan Fransa Müslüman İnancı Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcısı Anouar Kbibech ise ülkede Müslümanlara yönelik ağır saldırıların arttığına dikkat çekti.

Macron'dan Müslümanlara ortak tavır çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün olaydan önce ülkesindeki Müslüman toplumun önde gelen temsilcileri ile bir araya gelmiş ve Müslümanlar arasındaki ayrılıkçı oluşumlara karşı ortak tavır gösterilmesi talebinde bulunmuştu.

Macron burada yaptığı konuşmada ayrıca "Ayrılıkçı bir akımın cumhuriyetimiz içinde kök salmaya başladığı bir gerçek. Bunlar, bir başka deyimle birlikte yaşamayı ve cumhuriyeti istemiyorlar. Bunu da bir dinin, İslam'ın adına yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. 

AFP,Reuters,dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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