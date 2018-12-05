 Fransa′da bu kez de lise öğrencileri sokakta | AVRUPA | DW | 06.12.2018

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AVRUPA

Fransa'da bu kez de lise öğrencileri sokakta

Fransa'da lise öğrencileri hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için eylem yapıyor. Sarı Yeleklilerin ardından Fransız çiftçiler de gelecek hafta eylem yapacağını açıklamıştı.

Lise öğrencilerinin gösterileri sırasında gözaltına alınanlar oldu

Lise öğrencilerinin gösterileri sırasında gözaltına alınanlar oldu

Akaryakıt zammını protesto için başlatılan Sarı Yeleklilerin eylemlerinin ardından tansiyonun yükseldiği Fransa'da bu kez lise öğrencileri hükümetin eğitim politikasını protesto için sokağa çıktı. 

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17 Kasım'dan bu yana Sarı Yeleklilerin eylemine sahne olan Fransa'da bu kez çiftçiler sokağa dökülmeye hazırlanıyor. Hükümet politikalarına tepkili olan çiftçilerin Sarı Yeleklilere katılmayacakları belirtildi. (05.12.2018)

Fransa’da hükümetin geri adım atarak zamları ertelemesine rağmen göstericiler protestolarını sürdüreceklerini duyurdu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı emniyet güçlerine takviye kararı aldı. (04.12.2018)

Lise öğrencileri, eğitim sistemindeki değişikliklere son verilmesini ve üniversiteye giriş koşullarının esnetilmesini istiyor.

Dört gündür süren öğrenci eylemlerinden yaklaşık 200 okulun etkilendiği belirtildi. Paris'in batısındaki Mantes-la-Jolie'deki bir okulun önünde iki aracın ateşe verildiği belirtiliyor.

Orleans kentinde çıkan olaylarda ise bir öğrencinin plastik mermi sonucu yaralandığı bildirildi. Göstericiler molotof kokteyl fırlattığı, çöp bidonlarını ateşe verdiği ve bazı kentlerde polisle çatıştı.

Gösterilerle ilgili açıklama yapan Fransız Eğitim Bakanı Jean-Michel Balnquer, "Sarı Yeleklileri bahane ederek, gösterilere her türlü insanın katıldığını görüyoruz ve bu durum ciddi şiddet vakalarına neden oluyor" dedi.

Paris'in güneyindeki Cachan'da gösteri düzenleyen 150 öğrenciden biri olan Ines ise "İleride yüksek akaryakıt ödemesi yapacak olanlar bizleriz" sözleri ile öğrenci eylemlerini savundu.

Öğrenciler eğitim sistemindeki değişikliklere karşı çıkıyor

Öğrenciler eğitim sistemindeki değişikliklere karşı çıkıyor

Sarı Yeleklilere halkın yüzde 72'si destek veriyor

17 Kasım'dan bu yana Sarı Yeleklilerin eylemine sahne olan Fransa'da çiftçiler de gelecek hafta eylem yapacaklarını açıklamıştı. Yaklaşık iki haftadır devam eden Sarı Yeleklilerin eylemi nedeniyle Fransız hükümeti geri adım atmak zorunda kalmış ve akaryakıt zamlarının askıya alındığını duyurmuştu.

Anketler, kariyerinin en ciddi sınavı ile karşı karşıya olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a olan desteğin yüzde 23 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Anketlere göre Sarı Yeleklikler adlı gruba olan halk desteği ise yüzde 72 seviyesinde.

17 Kasım'da başlayan eylemlerde şimdiye kadar dört kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen eylemler milyonlarca euroluk maddi hasara neden olmuştu.

AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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