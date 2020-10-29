Fransa'da bir şüpheli daha gözaltına alndı

Fransa'nın Nice kentinde perşembe günü bir kilisede üç kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Nice-Matin gazetesinde yer alan haberde, gözaltına alınan 47 yaşındaki şüphelinin, zanlı Brahim Aouissaoui ile saldırıdan bir gün önce bağlantı kurduğundan kuşkulanıldığı belirtildi. Fransız adli makamları ise gözaltına alınan şüphelinin, 21 yaşındaki Tunuslu Aouissaoui ile ilişkisinin araştırıldığını duyurdu.

Savcıdan zanlının kimliğini açıklayan basına tepki

Terörizmle mücadelen sorumlu Başsavcı Jean-François Ricard, terör zanlısı Brahim Aouissaoui’nin kimliğinin saldırıdan kısa süre sonra basın tarafından açıklanmasına tepki gösterdi. Ricard, zanlının adının çok erken açıklanmasının olayla ilgili yürütülen soruşturmayı zora soktuğunu belirterek, bu durumun muhtemel işbirlikçilerin yakalanmasını ve olayın arka planının aydınlatılmasını engelleyebileceğini kaydetti.

Terör listesinde adı yok

Kilisedeki eylemi sırasında polis tarafından vurularak ağır yaralanan Aouissaoui’nin 14 Eylül’de Tunus’tan gemiyle İtalya’ya oradan da Fransa’ya geçtiği tespit edildi. Zanlının ailesi Tunus’ta, İtalya’nın Lampedusa adasına 130 kilometre mesafedeki sahil kenti Sfaks’ta yaşıyor. Zanlının Tunus ve Fransa’da terör şüphelilerinin yer aldığı listede adına rastlanmadı.

Trenden inip kiliseye gitmiş

Fransız polisinin şimdiye kadar yaptığı soruşturmalar neticesinde saldırıyla ilgili ayrıntılar da netleşiyor. Buna göre zanlı olay gününün sabahı saat 07.00’de trenle Nice’ye geldi. İstasyonda bir süre bekledi. Saat 08.30’da ise Notre Dame kilisesine gitti. Burada yanındaki bir bıçakla 60 yaşındaki bir kadının boğazını kesti. Kilisede görevli bir din adamına da saldıran Aouissaoui, onu da bıçaklayarak öldürdü. Saldırıda ağır yaralanan 44 yaşındaki bir kadın ise kaçarak kilisenin karşısındaki bir restorana girdi. Ancak kadın burada hayatını kaybetti. İhbar üzerine kiliseye baskın düzenleyen polis saldırganı ağır yaralı olarak ele geçirdi. Zanlının üzerinde biri olayda kullandığı belirlenen üç bıçak bulundu. Zanlının kiliseye girerken "Allahuekber" diye bağırması nedeniyle olayın radikal İslamcı bir terör saldırı olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

DW,dpa/TY, JD

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