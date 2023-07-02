Fransa'da beşinci gecede de eylemler sürdü

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin trafik kontrolü esnasında bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, eylemlerin beşinci gecesinde sokaklarda tansiyonun düşmeye başladığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumartesi gecesinin "kolluk kuvvetlerinin kararlı tutumu sayesinde daha sakin geçtiğini" ifade etti. Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Pazar sabahın erken saatlerinde gözaltıların sayısının ülke çapında 719'u bulduğu, bu gözaltıların çoğunluğunun silah olarak ya da polise fırlatma amacıyla kullanılabilecek nesnelerin bulundurulmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Darmanin, Cumartesi gecesi de bir önceki gece olduğu gibi toplam 45 bin polis ve jandarmanın görev yaptığını belirtti. Bir önceki gece olduğu gibi Fransa'nın birçok kentinde toplu taşıma araçları çalışmadı.

Ülke genelinde gece daha sakin geçse de Paris, Marsilya ve Lyon'da yine çatışmaların ve yağma olaylarının yaşandığı belirtildi. Paris yakınlarındaki von L'Haÿ-les-Roses ilçesinin Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun, eylemcilerin Cumartesi gecesi bir araçla evine çarptıklarını ve daha sonra da ateş yaktıklarını söyledi. Olay yaşandığı esnada belediye binasında bulunduğunu belirten Jeanbrun, eşinin ve bir çocuğunun olayda yaralandığı aktardı.

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Cuma gecesi eylemlerde ülke çapında bin 350 aracın, 266 binanın ateşe verildiği ya da tahrip edildiği, sokaklarda da 2 bin 560 noktada ateş yakıldığı kaydedilmiş, 79 polis memuru ve jandarmanın olaylarda yaralandığı belirtilmişti.

Paris'in ünlü Champs Elysees bulvarında toplanan göstericileri polis dağıttı Fotoğraf: Nacho Doce/REUTERS

Eylemlerin bilançosu

Nahel M. adlı Cezayir kökenli gencin kontrolündeki araç, Salı günü polis tarafından durdurulmuştu. Kontrol esnasında gencin dur ihtarına uymaksızın aracı hareket ettirdiğini öne süren polis memurunun silahından çıkan kurşunla 17 yaşındaki Nahel hayatını kaybetmişti. Teyit edilen bir videoda, polisin silahını sürücü koltuğuna doğrultarak yakın mesafeden ateşlediği görülmüştü.

Olayın ardından Nahel'in yaşadığı Nanterre başta olmak üzere Fransa'nın pek çok bölgesinde eylem çağrılarıyla kitleler sokaklara dökülmüş, olaylar kısa sürede ülke tarihinin en büyük toplumsal ayaklanmalarından birine dönüşmüştü. Akşamları ülke çapında toplu taşımanın durdurulması kararı alınırken, çok sayıda şehirde gece durumu kontrol altına alabilmek için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, yanıcı maddelerin satışı da yasaklanmıştı.

Bazı şehirlerde eylemcilerin otomobilleri ateşe verdiği ve dükkanları yağmaladıkları belirtilmişti. Ülke çapındaki eylemlerde şu ana kadar gözaltıların sayısı 2 bin 800'ü buldu.

Eylemciler Paris'te araçlara da zarar verdi Fotoğraf: Juan Medina/REUTERS

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemlerde şiddeti teşvik etmekle suçladığı sosyal medyada hassas içeriklerin platformlar tarafından silinmesini talep etmişti. İçişleri Bakanlığı, bu içerikleri paylaşmanın hukuki sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Eylemler, Fransa'da ayrımcılığın ve yoksulluğun yüksek, sosyal olanakların ve istihdamın sınırlı olduğu, eski Fransa sömürgelerinde kökleri bulunanların ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerdeki durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Macron Almanya ziyaretini erteledi

Fransa'da düzenlenen protestolar ve tırmanan şiddet nedeniyle Cumhurbaşkanı Macron, Almanya'ya Pazar günü yapacağı resmi ziyareti erteledi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın ofisinden yapılan açıklamada, Macron’un Cumartesi günü ziyareti ertelemek için kendilerini aradığı, Steinmeier'in duruma anlayışla yaklaştığı belirtildi.

AP,AFP/SÖ,JD