Beşar Esad hakkında tutuklama kararı

Suriye'de 2013 yılında Doğu Guta'da halka kimyasal silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili olarak Paris'te açılan davada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esar hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarıldı. Mahkeme Esad'ı 2013 yılında Guta'daki saldırılarda insanlığa karşı suç işlemek ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçluyor.

Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi tarafından açılan davada hakimlerin verdiği karara ilişkin olarak Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan merkezin kurucusu avukat Masen Derviş "Bu, kurbanlar için bir zafer. Bağımsız yargı kimyasal silahla düzenlenen saldırının Suriye Devlet Başkanı'nın bilgisi olmadan gerçekleştirelemeyeceğini kabul etti" diye konuştu.

Esad'ın yanı sıra mahkeme insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Suriye Özel Kuvvetleri Komutanlığı yapan kardeşi Mahir Esad ve Suriyeli iki general hakkında da uluslararası yakalama kararı çıkardı.

İsveç merkezli sivil toplum örgütü Sivil Hak Savunucuları yakalama kararıyla ilgili olarak, "Yakalama kararının saldırıda hayatta kalanlara dünyanın onları unutmadığına dair net bir mesaj göndermesini umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Bin 400 insan yaşamını yitirmişti

2013 yılında Guta bölgesinde sarin sinir gazı ile düzenlenen saldırıda yaklaşık bin 400 insan hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırı 2021 yılında Fransa'da yargıya intikal etmiş ve Paris'teki mahkeme soruşturma başlatmıştı. Saldırıdan kurtulan çok sayıda kurbanı temsil eden kuruluşlar Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan şikayetçi oldu. Mahkemeye görgü tanıklarının ifadelerini ve olaya dair video ve fotoğrafları sundular.

Kanada ve Hollanda bu yıl Haziran ayında Şam rejimine yönelik işkence suçlamalarını Uluslarası Adalet Divanı'na taşıdı. İki ülke Şam rejimini BM'nin işkence ve kimyasal silahlara dair sözleşmelerini ihlal etmekle suçladı ve dava açılması için başvuruda bulundu.

Fransa'da önümüzdeki yıl Suriye rejiminin üst düzey üç temsilcisinin Fransa-Suriye vatandaşı iki kişiye işkence yapmak ve öldürmek suçundan hakim karşısına çıkması bekleniyor. Kurbanların Şam'daki Fransız okulunun bir çalışanı ile oğlu olduğu belirtiliyor. İddianameye göre zanlılar insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlenmesine iştirak etmekle suçlanıyor.

BM uzmanları ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPWC) Suriye Ordusu'nu birçok kez halkına yönelik sarin ve klor gazı kullanmakla suçlamıştı. Şam rejimi ise bu suçlamaları reddetmişti.

AFP, rtr / HT,TY

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