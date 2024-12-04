Fransa'da Barnier hükümeti düşecek mi?

Fransa Ulusal Meclisi bugün yerel saat ile saat 16.00'da Michel Barnier hükümetine karşı verilen gensoru önergesini oylayacak. Sol ittifakın verdiği gensoruya sağ popülist Ulusal Cephe'nin (RN) de destek vereceğini açıklamasıyla hükümetin düşmesi çok kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Fransa'da hükümetin düşmesi için 577 sandalyeli Mecliste görev alan 289 vekilin gensoru önergesini desteklemesi gerekiyor.

Marine Le Pen Fotoğraf: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Sol partilerin önergesine destek vereceğini açıklayan RN'nin Ulusal Meclis Grup Başkanı Marine Le Pen, X hesabından yaptığı açıklamada, hükümet aleyhinde oy kullanmanın "ne yazık ki Fransızları tehlikeli, adil olmayan ve cezalandıran bir bütçeden korumanın tek çaresi" olduğunu dile getirdi. Le Pen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada da, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden sorumlu olduğunu öne sürdüğü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını talep etmişti.

Sol ittifaktan ayrı olarak RN de Ulusal Meclis Başkanlığı'na bir gensoru önergesi sundu. Hükümetin ilk oylamadan kurtulması halinde ikinci gensoru önergesi de mecliste oylamaya sunulacak. Barnier hükümeti, beklendiği üzere güvensizlik oylaması sonucu düşürüldüğü takdirde, Macron tarafından yeni bir hükümet atanana dek görevine devam edecek.

Michel Barnier Fotoğraf: AFP

Barnier kendinden emin bir görüntü çizdi

Fransa Başbakanı Michel Barnier ise oylama öncesinde France 2 ve TF1 kanallarına bir mülakat vererek kendinden emin bir görünüm çizdi. Hükümetin düşmemesinin "tamamen mümkün" olduğunu belirten Barnier "Bu, milletvekillerinin sorumluluğunda" diye de ekledi.

Barnier sosyal güvenlik bütçesinin kabul edilmesinde Fransız Anayasası'nın çokça tartışılan 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasına (49.3) başvurmuş ve meclise gensoru önergesi sunulmasını göze almıştı. Bakanlar kurulu ile meclisin yetkilerini düzenleyen madde, hükümete bir yasa tasarısını meclis oylamasına gerek olmadan yasalaştırma izni veriyor. Ancak buna karşılık aynı madde uyarınca Ulusal Meclis de hükümet hakkında gensoru (güvensizlik oylaması) kabul ederek tasarının yasalaşmasını engelleyebiliyor.

Barnier bugün yapılacak oylamada konunun kendisi değil bütçe olduğunu vurguladı. "Yasa metninin daha da iyileştirilebileceğini hep söyledim" diyen Barnier tek taraflı hareket etmediklerini savunarak "Tüm tarafları dinledik ve adımlar attık" diye konuştu. Konuyla ilgili tavizlere açık olduğu mesajını veren Barnier "Kapım açık" dedi.

Üç günlük bir resmi ziyaret için Suudi Arabistan'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da hükümetin düşeceğine "inanmadığını" belirterek "Herkes sorumluluğunu hatırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Fransa Ulusal Meclisi'ndeki sosyal güvenlik bütçesi görüşmesi Fotoğraf: Lafargue Raphael/abaca/IMAGO

Yeni başbakan kim olacak?

Siyasi çevreler başkent Paris'te henüz güven oylaması yapılmadan yeni başbakanın kim olacağı hakkında spekülasyonlar yürütüyor. Le Parisien gazetesi, parlamentoda bulunan hem sol partilerin hem de sağ popülist Marine Le Pen'in desteğini alacak ve bu arada muhafazakâr Cumhuriyetçiler tarafından onaylanacak bir aday bulmanın zorluğuna dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Macron'un işinin hiç kolay olmadığı yorumunu sayfalarına taşıdı.

Hükümete yakın kaynaklar, Barnier'in halefi olmaya en yakın isimler olarak şu an Fransa Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu ile eski başbakanlardan, sosyalist Bernhard Cazeneuve, bir önceki İçişleri Bakanı Gerald Darmanien ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton'un anıldığını belirtiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fotoğraf: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Parlamentodaki dağılım işleri zorlaştırıyor

Fransa Ulusal Meclisi'ndeki partilerin sandalye sayıları, ülkede istikrarlı bir hükümet kurulması zorlaştırıyor. Ne sol ittifakı oluşturan partiler, ne merkez sağ güç ne de Le Pen'in Ulusal Cephe'si kendi başına bir hükümet çıkaracak güce sahip.

Partiler arasında iş birliği çabaları ise bugüne dek sonuç vermedi. Geçen yaz yapılan erken genel seçimlerin ardından, ülkedeki yasalar gereği en erken genel seçim 2025'in yaz döneminde yapılabilir.

Ekonomi Bakanı Antoine Armand ise hükümetin düşürülmesi halinde bunun yaratacağı ekonomik risklere dikkat çekti. France 2 televizyonuna konuşan Armand, güvensizlik oylaması ile ilgili olarak "Burada cezalandırılacak olan bütçe değil, hükümet de değil; arkasında ülke var, zarar verdiğimiz şey ülke" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa / ET, EC

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