Fransa'da bıçaklı saldırı: Bir öğretmen öldü

Fransa'daki bıçaklı saldırıda, bir öğretme hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. 20 yaşındaki zanlının, radikal İslamcı olduğu gerekçesiyle güvenlik makamlarının izleme listesinde yer aldığı bildirildi.

Fransa'da bir lisede yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybederken bir diğer öğretmen ve bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Saldırı bugün sabah saatlerinde, ülkenin kuzeyindeki Arras kentinde, Gambetta Lisesi'nde gerçekleşti.

Fransız İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, saldırganın yakalandığını açıklarken, polis kaynakları zanlının 17 yaşındaki kardeşinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içişleri ve eğitim bakanlarıyla birlikte, saldırının gerçekleştiği Arras'a gitmekte oldukları bildirildi.

"Merkezden uzak durun" çağrısı

Fransız makamları, saldırı ile ilgili polis operasyonunun devam etmekte olduğunu duyurarak, Arras şehri merkezine gitmekten kaçınılması çağrısını yaptı.

Polis yetkilileri, 50 yaşındaki Fransızca öğretmeninin öldüğü, bir diğer öğretmen ve güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırı sırasında herhangi bir öğrencinin yaralanmadığını açıklarken, öğrencilerin güvenlik amacıyla okulun içinde tutuldukları bildirildi.

Yüzlerce polis okulun çevresinde ve yakınlarda konuşlandırılırken, ağır silahlı birlikler de dahil olmak üzere güvenlik güçlerinin bölgede barikat kurdukları belirtiliyor.

Arras’taki liseye bıçaklı saldırı sonrasında hem okul çevresinde hem kentte güvenlik önlemleri arttırıldı. Fotoğraf: Pascal Rossignol/REUTERS

La Voix du Nord gazetesinin haberine göre bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen, saldırganı durdurmaya çalıştı.

Arras şehir merkezindeki Gambetta lisesinin yaklaşık 1500 öğrencisinin olduğu belirtiliyor.

Zanlı izleme listesinde yer alıyor

Fransız basınına göre, Mohammed M. adlı zanlı 20 yaşında, 2008 yılından bu yana Fransa'da yaşayan Rusya vatandaşı bir Çeçen ve lisenin eski öğrencilerinden. Polis kaynakları saldırganın güvenliğe risk oluşturduğu gerekçesiyle radikal İslamcıların yer aldığı izleme listesinde bulunduğunu bildiriyor.

İstihbarat kaynakları ise genç adamın daha dün bir kontrol sırasında denetlendiğini, bir saldırı hazırlığı olduğuna dair bir bulguya ulaşılmadığını, telefon dinlemelerinde de bu yönde bir hazırlık tespit edilmediğini söylüyor.

"Tekbir getirdi"

Olay mahalline ilk gelenler arasında yer alan polis memuru Sliman Hamzi ise saldırganın tekbir getirdiğini açıkladı.

Hamzi, okulun önünden geçen bir diğer polis memurunun kendilerini arayarak bıçaklı bir saldırgan hakkında kendilerini bilgilendirdiğini, hızlıca okula gittiğini, okul önünde bıçaklanan bir kişinin yerde yattığını gördüğünü anlatarak, "Meslektaşlarımız da çok hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti ancak ne yazık ki kurbanın hayatını kurtaramadık" dedi.

"Biz hepimiz şoktayız"

Okulun felsefe öğretmeni Martin Doussau, saldırganının kendisini de kovaladığını, bir odaya girip kapıyı kilitlemesi sayesinde saldırganın kendisine zarar veremediğini anlattı, "Biz hepimiz şoktayız" dedi.

Fransa’nın Arras kentindeki bıçıklı saldırı sonrasında kent halkı gelişmeleri endişeyle izledi. Fotoğraf: Pascal Rossignol/REUTERS

Öğretmenler sendikası Unsa'nın yetkilisi Julie Duhamel de franceinfo'ya, öğretmenlerin saldırganın öğrenci olduğu dönemde "radikalleştiğini" gözlemledikleri bilgisini paylaştı.

Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, saldırıyla ilgili olarak terör saldırısı soruşturması açıldığını açıkladı.

Fransa'da tırmanıştan endişe ediliyor

Bu arada Başbakan Elisabeth Borne, saldırı nedeniyle Fransa'nın Orleans kentine ziyaretini yarıda keserek Paris'e dönme kararı aldı.

Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrasında Fransa'da toplumsal gerilim tırmanmış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail-Hamas geriliminin Fransa'ya taşınmaması çağrısını yapmış, ayrıca ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Darmanin de yerel makamlara Filistin yanlısı gösterilerin yasaklanması talimatını vermişti.

Fransa, Filistin yanlısı gösterileri yasakladı. Cumhurbaşkanı Macron, Hamas-İsrail savaşının Fransız topraklarına taşınmaması çağrısı yaptı. Fotoğraf: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

İsrail ve ABD'den sonra en çok Yahudi nüfusuna sahip Fransa yine Batı Avrupa'da en çok Müslümanın yaşadığı ülke.

Reuters haber ajansına bilgi veren polis yetkilileri, saldırının İsrail'deki gelişmelerle ilintili olduğuna dair şu ana kadar bir bulgu olmadığını belirttiler.

Bu arada Fransa'da bugünkü saldırıdan neredeyse tam üç yıl önce, 16 Ekim 2020 tarihinde öğretmen Samuel Paty, yine radikal genç bir Çeçen tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Reuters, AFP, AP, dpa/DA, EC

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