Fransa’da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'daki bıçaklı saldırıda, bir öğretmen hayatını kaybetti, en az iki kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Macron, saldırının yapıldığı Arras'a gidiyor.

Fransa'da bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda, bir öğretmen hayatını kaybetti. Saldırganın yakalandığı, biri ağır yaralı iki kişinin de tedavi altına alındığı açıklandı.

Saldırı bugün sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Arras kentinde, Gambetta Lisesi'nde gerçekleşti.

Bıçaklı saldırıda Fransızca öğretmeninin hayatını kaybettiği, bir güvenlik görevlisi ile spor öğretmenin yaralandığını, güvenlik görevlisinin durumunun ağır olduğunu bildiriyor.

Polis yetkilileri herhangi bir öğrencinin saldırıda yaralanmadığını açıkladı.

Fransa’nın Arras kentindeki saldırının gerçekleştiği Gambetta Lisesi yakınlarında bekleyen insanlar. Fotoğraf: Pascal Rossignol/REUTERS

Saldırgan yakalandı

Fransız İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, saldırganın yakalandığını açıklarken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un saldırının gerçekleştiği Arras'a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Saldırganın 20 yaşında olduğu, bıçaklı saldırıyı tekbir getirerek gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bu iddia henüz güvenlik birimleri tarafından resmen doğrulanmadı ancak haber ajansı AFP'ye bilgi veren bir polis yetkilisi saldırganın "Allahu ekber" diye bağırdığı bilgisini paylaştı.

Fransız basını saldırganın Çeçen olduğunu, güvenliğe risk oluşturması nedeniyle de radikal İslamcıların yer aldığı izleme listesinde bulunduğunu bildiriyor.

Bir öğretmenin öldüğü, iki kişinin yaralandığı lisede güvenliğin tesis edildiği, öğrenciler arasında yaralanan olmadığı belirtiliyor. Fotoğraf: Pascal Rossignol/REUTERS

Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, saldırıyla ilgili olarak terör saldırısı soruşturması açıldığını açıkladı.

Geniş bir Yahudi ve Müslüman nüfusa sahip olan Fransa'da, Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrasında gerilim tırmanmış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurmuştu.

Reuters haber ajansına bilgi veren polis yetkilileri, saldırının İsrail'deki gelişmelerle ilintili olduğuna dair şu ana kadar bir bulgu olmadığını belirttiler.

Bu arada bugünkü saldırıdan neredeyse tam üç yıl önce, 16 ekim 2020 tarihinde Fransa'da öğretmen Samuel Paty, yine radikal bir Çeçen tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

AP, AFP, dpa, Reuters /DA, JD



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