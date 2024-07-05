Fransa: Anketlere göre aşırı sağcılar çoğunluğu sağlayamıyor

Fransızlar Pazar günü erken genel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gidecek. Anketler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin meclis çoğunluğunu ele geçiremeyeceğine işaret ediyor.

Les Echos gazetesinde yayınlanan OpinionWay şirketinin anketine göre RN, meclise 205 ila 230 vekil gönderecek. Bu, tek başına iktidar çoğunluğu için ulaşılması gereken 289 sayısının altında.

Aynı anket; sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin 145-175 arasında sandalyeye sahip olacağını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkez bloğunun ise 130-162 bandında kalacağını gösteriyor.

RN'nin önde gelen ismi Marine Le Pen ise BFM TV'ye verdiği mülakatta mutlak çoğunluğa ulaşabileceklerine inandığını belirtti. Seçmenlerinin motivasyonunun kırılmaya çalışıldığını söyleyen Le Pen, "Onları iyi tanıyorum, hayli motiveler" diye ekledi.

Fransızlar Pazar günü erken genel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gidecek Fotoğraf: Yara Nardi/Pool/AP/picture alliance

Pazar günü için polisten ek önlem

Yeni Halk Cephesi'nin önde gelen isimlerinden olan Avrupa milletvekili Raphael Glucksmann da anketlere bakıp RN'nin çoğunluğa ulaşamayacağından emin olmamak gerektiğini söyledi.

Glucksmann, "Yorumcular ve siyasetçiler RN'nin mutlak çoğunluğa ulaşamayacağını söylüyor. Bence bu seçmenin sandık motivasyonunu kırabilir, bundan endişe ediyorum" dedi.

Seçimlerin ilk turunun ardından politik yelpazenin farklı yerlerindeki 200'den fazla aday aşırı sağ aleyhine yarıştan çekildi. Bu siyasetçiler aşırı sağ karşısında kazanması en yüksek adaydan yana desteklerini açıkladı.

Bu arada İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, seçim günü şiddet olayları yaşanmasından endişe ettiğini söyledi, Fransız polisinin meclis önünde önlem alacağını kaydetti. Macron'un seçim çağrısı yapmasından bu yana en az 51 aday uğradığı saldırılar yüzünden fiziksel olarak yaralandı.

Reuters / MUK,JD

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