 Fransa′da 700′den fazla öğrenciye gözaltı | AVRUPA | DW | 07.12.2018

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AVRUPA

Fransa'da 700'den fazla öğrenciye gözaltı

Fransa'da perşembe günü devam eden protesto gösterilerinde polis 700'den fazla lise öğrencisini gözaltına aldı.

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Fransa'da protestolar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un perşembe günü geri adım atarak akaryakıt zamlarını 2019 yılı bütçesinden çıkarması sonrasında da devam ediyor.

Perşembe günü devam eden protestolarda okullarda eğitimi aksattıkları gerekçesiyle 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre protestolar 280 okulda eğitimin aksamasına yol açtı.

Binlerce lise ve ortaokul öğrencisinin de üniversitelere giriş kriterlerinin ağırlaştırılması ve öğretmen sayısının azaltılması endişesi nedeniyle protestolara katıldığı bildiriliyor.

Frankreich Festnahmen bei Schüler-Demo

Güvenlik güçleri Marsilya ve Bordo gibi şehirlerde protestocuların çöp konteynerleri ve arabaları ateşe verdiğini ve polisle çatıştığı belirtiyor. Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer gösterileri sert bir şekilde eleştirdi.

Öte yandan akaryakıt zammını protesto amacıyla Sarı Yeleklilerin başlattığı eylemler karşısında Fransa hükümeti güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe haftasonu düzenlenecek eylemler sırasında ülke çapında 89 bin güvenlik görevlisinin mesai yapacağını söyledi.

Protestolar dinmiyor

Fransa'da haftalardır devam eden akaryakıt zammı karşıtı protestoları sonucunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zammı geri çektiği bildirilmişti. Zamların 2019 yılı bütçesinde yer almayacağı açıklanmıştı. Ancak protestolar giderek genişliyor. Hafta başından beri öğrenciler de Fransa genelindeki protestolara katıldı.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

17 Kasım'da başlayan eylemlerde dört kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen eylemler milyonlarca euroluk maddi hasara neden olmuştu.

AFP/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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