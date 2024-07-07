Fransa'da 2. tur seçimlere katılım rekor düzeyde

Fransızlar genel seçimlerde bugün 2. tur için sandık başına gitti.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yerel saatle 17.00 dolayında seçime katılım yüzde 59,7 ile rekor düzeyde gerçekleşti. Kamuoyu araştırma şirketleri, nihai katılım oranının yüzde 67 dolayında seyredebileceği tahmininde bulunuyor. Son olarak François Mitterrand'ın cumhurbaşkanı seçildiği 1981 yılında seçime katılım oranının bu denli yüksek olduğu belirtiliyor. Fransa'da sandıklar saat 20.00'de kapanacak.

9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden aşırı sağcı Ulusal Birlik'in zaferle çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Macron oyunu Fransa'nın kuzeyindeki Le Touquet'te kullandı Fotoğraf: Sebastien Jarry/MAXPPP/IMAGO

Aşırı sağ tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşacak mı?

Fransa'da 30 Haziran'da yapılan erken genel seçimin ilk turunda açırı sağcı Ulusal Birik (RN) yüzde 33 oy oranı ile sandıktan açık farkla birinci partiolarak çıkmıştı. Seçim sonuçları ülkede büyük bir kutuplaşmaya yol açarken, ikinci turda seçmenlerin çoğu aşırı sağcıların mutlak zaferini engellemek için sandık başına gitti.

Anketler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin meclis çoğunluğunu ele geçiremeyeceğine işaret ediyor. Anketlere göre, Ulusal Birlik 2. turdan da birinci parti olarak çıksa da 577 sandalyeli mecliste çoğunluğu elde etmek için gerekli olan 289 sandalyeye ulaşamayacak.

Les Echos gazetesinde yayınlanan OpinionWay şirketinin anketine göre RN, meclise 205 ila 230 vekil gönderecek.

Aynı anket; sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin 145-175 arasında sandalyeye sahip olacağını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkez bloğunun ise 130-162 bandında kalacağını gösteriyor.

AFP,DW/BÖ,MUK

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