Fransa'da olaylı üçüncü gece: 677 gözaltı

Fransa'da 17 yaşındaki bir sürücünün polis kurşunuyla ölmesi sonrası başlayan protestolar dün gece de sürdü. Belçika'da da Fransa'daki göstericilere destek eylemleri yapıldı.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'in polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto olayları dün gece de şiddetlenerek sürdü. Başta başkent Paris olmak üzere pek çok kentte düzenlenen gösterilerde 670'ten fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberelere göre, gözaltına alınanların büyük kısmının 14-18 yaşlarında olduğu bildirildi. Yaşanan şiddet olayları üzerine ülke çapında 40 bin polisin görev yaptığı açıklandı.

17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği Paris yakınlarındaki Nanterre'de dün gece bir banka şubesinin ateşe verildiği, alevlerin kısa sürede bankanın olduğu binanın üst katındaki konutlara da sıçradığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin can kaybı olmadan yangını söndürdüğü haber verildi.

27 Haziran'da polis kontrolü sırasında duran otomobildeki gencin birden gaza basarak uzaklaşmaya çalışması üzerine polis memurunun sürücü koltuğundaki gence doğrudan ateş ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyaya da yansımıştı. Öldürülen genç için Nanterre'de düzenlenen ve 6 bin kişinin katıldığı anma yürüyüşü sırasında da göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandığı kaydedildi. Göstericilerin polise molotof kokteyli attığı, 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Liman kenti Marsilya'da da yüzlerce göstericiyle emniyet güçleri arasında çıkan olaylar sırasında kimi dükkanların yağmalandığı, orada da 14 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Lille, Lyon ve Bordeaux'da olaylara yine özel timlerin müdahale ettiği, Grenoble'de de bir otobüse havai fişek atıldığı, bunun üzerine toplu taşıma şirketlerinin bölgedeki ulaşım hizmetini durdurduğu bildirildi. Fransa'nın çeşitli kentlerinde dün arka arkaya üçüncü gece yaşanması beklenen protesto eylemleri öncesinde saat 21.00 itibarı ile otobüs ve tramvaylar başta olmak üzere toplu taşımaya güvenlik gerekçesiyle ara verildi.

Göstericiler öldürülen 17 yaşındaki Nahel M. için adalet talebiyle eylemler düzenliyor. Fotoğraf: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Belçika'da da eylemler

Fransa gibi Kuzey Afrika ülkelerinden göçmenlerin yoğun yaşadığı Belçika'da da Fransa'da başlayan eylemlere destek protestoları düzenlendiği haber verildi. Başkent Brüksel'de gösterici gençlerle güvenlik birimleri arasında yer yer çatışma yaşandığı, pek çok yerde yangın çıkarıldığı bildirildi.

Fransa'da Salı sabahı motosikletli bir polis devriyesi otobüs şeridenden süratle giden bir aracı ışıklarda durdurmayı denemiş, kırmızı ışıkta gaza basan aracın daha sonra yaya yolundan yoluna devam ettiği, polisin daha sonra durdurmayı başardığı aracın pencere hizasına silahını doğrulttuğu ve şoförden aracın kontağını kapatmasını istediği, bunun üzerine aniden gaza basan 17 yaşında genç şoföre ateş edildiği ve vurulan gencin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Daha sonra araçta yapılan aramada silah, uyuşturucu veya benzeri yasaklı maddelere rastlanmadığı belirtilmişti.

Ateşi açan polis hakkında soruşturma başlatılırken olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen savcılık, silah kullanımına gerekçe olabilecek bulgulara rastlanmadığını duyurdu.

Fransa'da düzenlenen protesto gösterilerinde kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı binalar, toplu taşıma araçları, hatta okulların ateşe verildiği bildiriliyor. Fotoğraf: Aurelien Morissard/AP/picture alliance

Macron şiddeti kınadı

Fransa'da başta Paris olmak üzere, otomobiller ile çöp konteynırlarının yakıldığı, pek çok yerde karakollar ve belediye binalarının saldırıya uğradığı, okulların ateşe verildiği şiddet eylemleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kınandı. Yaşanan şiddet olayları üzerine güvenlik kabinesini acilen toplayan Macron, "Bir gencin öldürülmesinin açıklaması ve özrü olamaz, ancak Cumhuriyetin kurumlarına yönelik şiddetin de kesinlikle haklı tarafı olamaz" diye konuştu ve ülkeye yeniden sükunetin dönmesi için adımlar atılacağını vurguladı.

Fransa'da bu yıl yapılan trafik kontrollerinde şimdiye kadar son olayla birlikte toplam üç kişinin polis kurşunuyla hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Fransız istihbarat birimlerinin, önümüzdeki gecelerde ülkedeki şiddetli protestoların artacağı, eylemlerde güvenlik birimlerinin ve devleti temsil eden kurum ve kuruluşlara ait binaların hedef alınacağı uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

dpa, AP, AFP / ETO, BK

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