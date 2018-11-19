 Fransa ″yalan haber″e savaş açtı | AVRUPA | DW | 21.11.2018

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AVRUPA

Fransa "yalan haber"e savaş açtı

Fransa'da Ulusal Meclis, sosyal medya üzerinden yayılan yalan haberlerle mücadele yasasını kabul etti. Yasaya göre seçim dönemlerinde "yalan haber" yayınlayan kuruluşlar geçici olarak kapatılabilecek.

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İnternette yayınlanan yalan haberlerin engellenmesini öngören ve tartışmalara yol açan iki yasa tasarısı Fransa Ulusal Meclisinde kabul edildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "yalan haberlerle mücadele" paketi seçim kampanyası sırasında spekülatif ve yalan haberlerin yayılmasının önlenmesini amaçlıyor.

Yasaya göre siyasi partiler veya adaylar, genel seçimlerin üç ay öncesinden itibaren gerçek dışı haberler hakkında mahkeme kanalıyla hızlandırılmış işlem başlatabilecekler. Almanya'daki gibi Fransa'da da Facebook ve Twitter gibi sosyal medya organları yalan haberlerin en kısa zamanda silinmesinden sorumlu olacak ve ücret karşılığında yayımladıkları haberlere daha fazla şeffaflık kazandıracaklar.

Macron Fransız demokrasisini yalan haberlerden koruyacaklarını duyurmuş, RT ve Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarını ABD'de olduğu gibi Fransa'daki son cumhurbaşkanlığı seçimini de etkilemek amacıyla yanlış bilgi yaymakla suçlamıştı.

Rus medyasında, örneğin Macron'un bir vergi cennetinde gizli hesabı olduğu haberi yer almış ve yalan haber tartışmalarına yol açmıştı. Manipüle edilmiş haberlerle Fransa'nın temel çıkarlarını tehlikeye soktukları ya da seçim sonucunu etkilemeye çalıştıkları denetleme kurulu tarafından belirlenen yayın kuruluşları artık geçici olarak kapatılabilecek.

Macron'un karşıtları, hoşuna gitmeyen haberleri önlemeye çalıştığı gerekçesiyle cumhurbaşkanını eleştiriyorlar. Muhalefet, medya ve kamuoyuna sansür uygulamak istendiği uyarısında bulunuyor. Macron'un yalan haberleri önleme yasası gazeteci dernekleri tarafından da eleştiriliyor. Fransa Kültür Bakanı Françoise Nyssen söz konusu yasanın "profesyonel basında çıkan yazıları katiyen engellemeyeceğini" açıkladı.

DW, afp/AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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