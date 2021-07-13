Fransa ve Yunanistan'da sağlıkçılara aşı zorunluluğu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkede hızla artan koronavirüs vakalarına karşı aşılanmayanlara kısıtlamalar getirileceği uyarısı sonrasında aşı randevularında patlama yaşandı.

Ülkede aşı randevuları için kullanılan en büyük internet sitelerinden biri olan Doctolib'in yöneticisi Stanislas Niox-Chateau, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrasında randevuların rekor seviyeye çıktığını belirterek "Birkaç dakika içinde Doctolib'e 7,5 milyon giriş oldu. Dün 900 bini aşkın kişi aşı randevusu aldı. Bu, 11 Mayıs'ta kırılan rekorun iki katı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, şimdiye kadar büyük etkinliklere katılabilmek için kullanılan sağlık kartlarının kullanım alanının genişletileceğini ve Ağustos'tan itibaren restoran, sinema ve tiyatro gibi etkinlikleri, uzun mesafe tren ve uçak yolculuklarını da kapsayacağını açıklamıştı. Tüm bu faaliyetler için sağlık kartında aşı olunduğuna, hastalığın geçirilmiş olduğuna ya da test sonucunun negatif çıktığına dair ibare olması gerekecek.

15 Eylül'e kadar mühlet

Genel halka aşının şimdilik zorunlu tutulmayacağını, ancak alınacak kısıtlayıcı önlemlerin aşılanmamış kişilere odaklanacağını belirten Macron, sağlık çalışanlarına ise aşılanmaları için 15 Eylül'e kadar mühlet verdi. Bu tarihe kadar aşılanmamış sağlık çalışanlarının işten çıkarılmaları ya da ücret ödemesinin durdurulması söz konusu olabilecek.

Ülkede ayrıca aşısını bu yılın başlarında olan ve risk grubunda bulunanlar için Eylül ayından itibaren üçüncü doz aşı uygulaması başlayacak.

Yunanistan'da da zorunlu oluyor

Yunanistan da huzurevleri personeli dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getireceğini açıklamıştı. Başbakan Kiryakos Mitsotakis, huzurevlerinde çalışanların 16 Ağustos'a kadar aşılanmamaları durumunda hastalık iznine ayrılacaklarını duyurmuştu. Kamu ve özel sektördeki sağlık kuruluşlarında çalışanlar içinse aşı 1 Eylül'den itibaren zorunlu hale getirilecek.

10 milyon 700 bin nüfuslu Yunanistan'da 4 milyon 300 bin kişi iki doz aşısını olmuş durumda. Ülkede Pazartesi itibarıyla yeni vaka sayısı 2 bine yükselirken şimdiye kadar toplam 12 bin kişi pandemi nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalya'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu Mayıs ayından beri yürürlükte. Diğer ülkelerde de bu yönde tartışmalar yürütülüyor.

rtr,AFP / BK,ET

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