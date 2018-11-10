Fransa ve Kanada'dan tape açıklaması

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Erdoğan'ın açıklamalarına Fransa'dan yalanlama geldi.

Erdoğan, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, cinayete ilişkin ellerinde "bulgu" olmasa da "bilgi" olduğunu söylemiş, "Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika’ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik" açıklaması yapmıştı.

Erdoğan: Kaşıkçı tapelerini Suudilere ve ABD’ye verdik

Bu sözlere Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan yalanlama geldi. France 2 kanalına konuşan Le Drian, söz konusu tapelerin ellerinde olduğuna dair kendisinin bir bilgisi olmadığını söyledi. Sunucunun "Erdoğan yalan mı söylüyor?" sorusuna ilişkin olarak ise "Şu koşullar altında Erdoğan'ın siyasi bir oyun oynamaya çalıştığı anlamı çıkarılıyor" açıklamasını yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

Daha önce Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile CIA Başkanı Gina Haspel'e Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ana ilişkin ses kayıtlarının dinletildiği iddiası ortaya atılsa da, iddialar doğrulanmamıştı.

Kanada: Tapeleri aldık

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin Türkiye'nin gönderdiği tapelerin Kanada istihbaratına ulaştığını kaydetti. Kişisel olarak tapeleri dinlemediğinin altını çizen Trudeau, "Kanada'nın tamamen bilgilendirildiğini" belirtti. Paris'teki 1. Dünya Savaşı anmasında hafta sonu bir araya geldiği Erdoğan'a "Kaşıkçı meselesine verdiği cevaptaki kararlılığı sebebiyle" teşekkür ettiğini de ekledi. Trudeau böylece Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin tapeler olduğunu doğrulayan ilk Batılı lider oldu.

Justin Trudeau

Kaşıkçı cinayetine ilişkin, cinayeti kimin işlediği, neden ve nasıl işlendiği dahil olmak üzere bir çok soru halen cevapsız. Türk medyasında çıkan haberlerde Kaşıkçı'nın cesedinin asitte eritilerek kanalizasyona döküldüğü iddiaları gündeme getirilmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasına girer girmez boğulduğunu ve "önceden yapılan planlama doğrultusunda" parçalanarak yok edildiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan’ın istihbarat eski başkanı Prens Turki el Faysal geçen hafta New York'ta katıldığı bir konferansta Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Suudi Arabistan’ın hiçbir şekilde uluslararası bir soruşturmaya izin vermeyeceğini belirtmiş, bütün soruların açıklığa kavuşturulması için Riyad'dan bilgi talep edilebileceğini ifade etmişti.

DW, rtr / DBN, BÖ

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