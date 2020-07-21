Fransa ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Elysee Sarayı'ndaki görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu.

"Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'ın deniz alanlarını ihlal edenlere yaptırım uygulanması" gerektiğini söyleyen Macron, "Doğu Akdeniz'deki kışkırtmaları yanıtsız bırakmak ve bölgenin güvenliğini başta Türkiye olmak üzere başka aktörlerin eline bırakmanın AB için ciddi bir hata olacağı" uyarısı yaparak "Avrupa'nın böyle bir seçeneği yoktur. Bu, Fransa'nın izin verebileceği bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'in, ülkelerimiz için hayati önem taşıyan bu bölgesinde enerji ve güvenlik konuları büyük öneme sahiptir" diyen Macron, özellikle Türkiye ve Rusya'nın varlığını giderek artırması ile yaşanan güç mücadelesinde AB'nin hâlâ çok az varlık gösterebildiği" şikayetinde bulundu.





Macron, Libya'da ateşkesi sağlamak ve siyasi çözüm hedefi doğrultusunda yol alabilmek için Libya'ya müdahil ülkelere de yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Kıbrıs Haber Ajansı, Paris'teki görüşmelere katılan Kıbrıs heyetinde Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in yanı sıra Savunma Bakanı Haralambos Pedridis ve Cumhurbaşkanı'nın enerji konularındaki danışmanı Yorgos Lakkotripis'in de katıldığını bildirdi. Temaslar kapsamında Savunma Bakanı Pedridis ile Fransız mevkidaşı Florence Parley de bir görüşme gerçekleştirecek. Kıbrıs heyetinin Perşembe akşamı Ada'ya dönmesi planlanıyor.

DW/BK,HT

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