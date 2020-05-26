Fransa ve İtalya ekonomilerine salgın darbesi

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sosyal kısıtlamalar ve işletmelerin faaliyetlerine ara vermek zorunda kalması nedeniyle tüm dünya ülkelerinin ekonomileri zor bir dönemden geçiyor.

Roma ve Paris’ten gelen en son verileri, İtalya ve Fransa ekonomilerine salgının olumsuz etkisini ortaya koydu.

İtalyan istatistik kurumu Istat birinci çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYHİ) 2019 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 5,4 küçüldüğünü açıkladı. Nisan ayı sonunda yayınlanan öncü veride aşağı yönlü revizyon yapılmış oldu. Öncü veri yüzde 4,7 seviyesindeydi.

İtalyan Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin koronavirüs nedeniyle bu yıl yüzde 13’ü bulan oranlarda küçülebileceğini söyledi.

Fransa ekonomisinde yüzde 5,3 daralma

Fransa’da ise ekonomi ilk çeyrekte yüzde 5,3 daraldı. İlk çeyrek verisinde Nisan ayı sonunda yayınlanan öncü verinin yüzde 0,5 yukarı yönlü revize edildiği belirtildi. Fransa istatistik kurumu Insee’nin internet sayfasında yayınlanan verilere göre hanehalkı tüketimi birinci çeyrekte yüzde 5,6 azaldı.

İtalya ve Fransa, Euro Bölgesi ülkeleri arasında Almanya'dan sonra üçüncü büyük ekonomiyi oluşturuyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya ilk çeyrekte yüzde 2,2 daralmıştı.

Euro Bölgesi ekonomisi için, Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 3,8 daralma olduğunu açıklamıştı. Eurostat bu verinin 1995’den bu yana en büyük çeyreksel düşüş olduğunu kaydetti.

Ekonomistler, koronavirüs önlemleri yoğunlukla ikinci çeyrekte alınmasından dolayı bu dönemin bilançosunun daha ağır olabileceğini tahmin ediyor. Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek verilerinin Haziran ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

DW,dpa / SSB,JD

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