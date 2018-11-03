 Fransa ve Almanya′dan Doğu Ukrayna′daki seçimlere kınama | AVRUPA | DW | 12.11.2018

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AVRUPA

Fransa ve Almanya'dan Doğu Ukrayna'daki seçimlere kınama

Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki seçimlere Batı'dan tepki geldi. Merkel ve Macron Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olunmasını talep etti.

Ostukraine Donezk Wahlen Seperatisten Gebiete (picture-alliance/dpa/TASS/M. Tereshchenko)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından düzenlenen seçimleri "hukuksuz" ve "meşru olmadığı" gerekçesiyle kınadı.

İki lider Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü törenleri vesilesiyle bulundukları Paris'te Pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile buluşmalarının ardından yaptıkları ortak açıklamada "sözde seçimlerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine zarar verdiğini" belirtti.

Merkel ve Macron dün Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın kurbanlarını andı

Merkel ve Macron dün Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın kurbanlarını andı

Merkel ve Macron tarafların ateşkes, ağır silahların bölgeden çekilmesi ve birliklerin dağıtılmasındaki sorumluluklarına saygılı olmaları ve Minsk anlaşmasının harfiyen uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Fransa ve Almanya liderleri tutukluların mübadele edilip, siyasi tutukluların yıl sonuna kadar serbest bırakılmasını da talep ettiler. Seçim Luhansk ve Donetsk geçici yönetim başkanları Leonid Paseçnik ve Denis Puşilin'in tasdik edilmesi amacıyla yapıldı.

Batı seçimleri tanımıyor

Ukrayna ordusu, Donetsk ve Luhansk’ın Ukrayna'dan bağımsızlıklarını ilan ettikleri 2014 yılından bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçılarla savaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM) çarpışmalarda şimdiye kadar en az 10 bin kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Yüzde 70'lik oy oranıyla yeniden seçildiği açıklanan Puşilin selefi Aleksander Saharçenko'nun Ağustos ayında öldürülmesinden bu yana "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin başkanlığını yapıyor.

Ostukraine Donezk Wahlen Seperatisten Gebiete (Reuters/A. Ermochenko)

Paseçnik Luhansk'ın yönetimini 2017 yılının kasım ayında görevden uzaklaştırılan İgor Plotnitski'den devralmıştı. Puşilin ve Paseçnik oylamadan önce Moskova ile daha sıkı ilişkiler kuracaklarını duyurmuşlardı.

Avrupa Birliği ve ABD Ukrayna'nın doğusundaki seçimleri Minsk'te imzalanan barış mutabakatının ihlali olduğunu savunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko çoğunluğun Rusça konuştuğu bölgenin seçmenlerine seslenerek "sahte" seçimlere katılmamalarını istemişti. Poroşenko ayrılıkçıların liderlerini Rusya'nın güdümündeki kuklalar olarak tanımlarken, Kremlin yönetimi seçimlerin yasal olduğunu savunuyor.

DW, afp,dppa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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