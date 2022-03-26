 Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol′den tahliyeler planlıyor | Avrupa | DW | 26.03.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol'den tahliyeler planlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol'den sivillerin tahliyesi için bir operasyon başlatmayı planladıklarını, kentte kalan 150 bin sivilin çok zor şartlar altında olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Ukrayna'da Rus birliklerinin ablukası altındaki Mariupol kentinden sivillerin tahliyesini planlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı Avrupa Birliği (AB) zirvesi sonrasında Cuma akşamı Brüksel'de yaptığı açıklamada, üç ülkenin "Mariupol'u terk etmek isteyen herkesin tahliyesi için insani bir operasyon başlatmayı" planladığını söyledi. Macron, operasyonun ayrıntılarını belirlemek üzere gelecek 48 ile 72 saat içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Mümkün olduğu kadar çok aktörü bu operasyona dahil edebilmeyi umduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı, tahliyelere gelecek günler içinde başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Fransız hükümet yetkililerinin Cuma günü Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyşenko ile görüştüğünü ifade eden Macron, kentte kalan yaklaşık 150 bin sivilin çok zor şartlar altında olduğuna dikkati çekti.

Macron ve Erdoğan da insani yardımı görüşmüştü

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa bölgedeki ihtiyaçlara yanıt verebilmek için Ukrayna'nın yanı sıra Yunanistan ve Türkiye'den yetkililer ve uluslararası kuruluşlarla temaslarını sürdürüyor. Fransa, kentten ayrılmak isteyenlerin şehri terk edebilmesi için Rusya'nın ablukayı kaldırmasını talep ediyor.

Ukrayna'nın liman kentlerinden Mariupol'da, savaşta yıkılan binaların önündeki bir bankta oturan iki kişi

Rus ablukası altındaki Mariupol'de birçok bina hasar gördü

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi çerçevesinde yaptıkları görüşmede de insani yardım ve tahliye operasyonunu ele aldıklarını duyurmuştu.

2 binden fazla sivil öldü

Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'de bugüne kadar 2 binden fazla sivil yaşamını yitirdi. Sivillerin sığındığı tiyatro binasının geçen hafta vurulması sonucu, sadece burada 300 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Cuma akşamı yayınladığı video mesajında Mariupol'de durumun "kesinlikle trajik" olduğunu belirterek, Rus birliklerinin kentteki sivillere askeri yardıma izin vermediğini söyledi.

 

AFP,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHM Wikipedia'nın Türkiye şikayetini reddetti

AİHM, bağımsız internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de sansüre uğradığı şikayetiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Mahkeme, Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara işaret etti.  

FOTO-GALERİ

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana 74 binden fazla Ukraynalı komşu Romanya'ya kaçtı.  