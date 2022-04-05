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Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen
Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le PenFotoğraf: Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images
PolitikaFransa

Fransa'da Le Pen farkı kapatıyor

20 dakika önce

Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Pazar günkü seçim öncesi yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la arasındaki farkı kapatıyor.

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Fransa'da Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yapılan bir anket, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen arasındaki oy farkının kapandığına işaret ediyor.

Beş yıl önce yapılan seçimlerde oyların yaklaşık üçte ikisini alan Macron, rakibi Le Pen'i büyük farkla geride bırakarak rahat bir zafer elde etmişti. Ancak anketlerbu kez seçimin daha çekişmeli geçeceğini ortaya koyuyor.

Les Echos gazetesi ve Radyo Classique için araştırma şirketi OpinionWay-Kéa Partners tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 27'si Macron'a, yüzde 23'üyse Le Pen'e oy vereceğini söyledi. İkinci turdaysa iki aday arasındaki farkın altı puanla Macron lehine olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 59'u Emmanuel Macron'un bir dönem daha cumhurbaşkanı seçileceğini düşünüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronFotoğraf: Francois Mori/AP/picture alliance

Macron ve Le Pen arasındaki geçmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan hiçbirinin ilk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alamayacağına kesin gözüyle bakılan seçimlerin ikinci turuysa 24 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Ulusal Birlik partisinin lideri Le Pen'in 2017'deki yenilgiden sonra radikal bir sistem karşıtı olarak algılanan imajını yavaş yavaş yumuşatmasının aşırı sağcı siyasetçinin oylarını artırdığı yorumları yapılıyor.

 

DW,rtr / CÖ,ET

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