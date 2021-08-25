Fransa, radikal İslamcılarla mücadeleyi sertleştiriyor

Fransa'da ders sırasında Muhammed Peygamber'in tasvir edildiği karikatürleri öğrencilerine gösteren Samuel Paty adlı tarih öğretmeninin kafasının kesilerek katledilmesinden yaklaşık on ay sonra, radikal İslamcı hareketlerle mücadele öngören yasa yürürlüğe girdi.

"Cumhuriyet İlkelerinin Güçlendirilmesi Yasası" çarşamba günü resmi gazetede yayınlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron söz konusu yasa ile ilgili çalışmaları sonbaharda başlatmıştı.

Yeni yasa, internet ortamında nefret çağrıları yapmak suretiyle işlenen suçların daha ağır cezalandırılmasını düzenliyor. Yasa, bir kişinin özel yaşamı, aile hayatı veya mesleği hakkında bilgi yayarak, o kişinin hayatını tehlikeye atanların üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Tarih öğretmeni Paty, ders sırasında Muhammed Peygamber karikatürleri gösterdiği gerekçesiyle önce internette tehdit edilmiş, geçen yıl Ekim ayında ise sokakta başı kesilerek öldürülmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açıklamasında bunu "İslamcı bir terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.

Camilere yabancı ülkelerin nüfuzu azaltılacak

Fransa, yürürlüğe giren yasa ile birlikte aynı zamanda, başta Türkiye ve Suudi Arabistan olmak üzere diğer ülkelerin Fransa'daki camiler üzerindeki etkisini sınırlamak istiyor. Yasa ayrıca, nefret ve şiddet telkin edilen vaazların verildiği ibadethane veya dini derneklerin daha hızlı kapatılmalarının da yolunu açıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ekim ayında yasa tasarısını sunarken İslam'ın radikal akımlarla sorunlu olduğunu belirtmiş, bu sözleri İslam ülkelerinde tepkiyle karşılanmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Macron'u sert şekilde eleştirmişti.

AFP/TY,DA

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