Fransa "Paris cinayetleri" soruşturmasını yeniden başlatıyor

PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Paris temsilcisi Fidan Doğan ve KNK Gençlik Hareketi üyesi Leyla Söylemez'in Paris'te öldürülmesi olayıyla ilgili Fransa'da kapanan soruşturma yeniden başlatılıyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde, ölenlerin ailelerinin Mart 2018'deki başvurusu üzerine bir terörle mücadele hakimine soruşturmanın yeniden açılması talimatı verildiği kaydedildi. Ailelerin başvurusunun odağında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) suikastle bağlantılı olduğu iddialarının yer aldığı bildirildi.

Ailelerden birinin avukatı olan Antoine Comte AFP'ye yaptığı açıklamada soruşturmanın yeniden açılmasıyla ilgili olarak "Bu tarihi bir olay. Fransa'da yurt dışından gelen talimatla işlenen siyasi suikastlara yönelik dokunulmazlığın sonu anlamına geliyor… Savcılar olayın zanlının ölümüyle bitmediğini kabul etmiş oldu. Hâkim, yabancı bir devletin katılımı dahil olmak üzere tüm ögeleri göz önünde bulunduracak" diye konuştu.

Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez

Zanlı duruşmaya çıkamadan ölmüştü

Beyninde tümör bulunan cinayet zanlısı Ömer Güney Paris'te tedavi gördüğü hastanede Aralık 2016'da hayatını kaybetmişti. Güney, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Savcılık iddianamesinde, zanlının cinayet mahalline girerkenki güvenlik kamerası görüntülerine ve zanlının ceketinde kurbanlardan birine ait DNA izlerine rastlandığına yer vermişti.

Cansız, Doğan ve Söylemez, 9 Ocak 2013'te Paris'teki "Kürdistan Enformasyon Bürosu"nda susturuculu silahla vurularak öldürülmüştü. Zanlı Güney'in ölümünün ardından aileler cinayetlerde MİT bağlantısını kanıtlayan belgeler olduğuna işaret ederek soruşturmanın sürdürülmesini istemişti. MİT 2014 Ocak ayında yaptığı yazılı açıklamada "teşkilatın cinayetlerle kesinlikle bir ilgisinin bulunmadığını" bildirerek suçlamaları geri çevirmişti.

Fransız savcılar MİT mensuplarının üçlü cinayette dahli bulunduğu sonucuna varmış, ancak ajanların kendi inisiyatifleriyle mi hareket ettiği, yoksa MİT tarafından mı finanse edildiği sorularına yanıt bulamamıştı.

DW/BK,JD

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