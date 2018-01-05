 Fransa ″Paris cinayetleri″ soruşturmasını yeniden başlatıyor | AVRUPA | DW | 15.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Fransa "Paris cinayetleri" soruşturmasını yeniden başlatıyor

PKK kurucularından Sakine Cansız ve iki Kürt aktivistin 2013 yılında Paris'te öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın yeniden başlatıldığı bildirildi. Ölenlerin aileleri, cinayette MİT'in parmağı olduğunu öne sürüyor.

Cansız, Doğan ve Söylemez'in cenazeleri PKK bayraklarına sarılarak Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Cansız, Doğan ve Söylemez'in cenazeleri PKK bayraklarına sarılarak Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Paris temsilcisi Fidan Doğan ve KNK Gençlik Hareketi üyesi Leyla Söylemez'in Paris'te öldürülmesi olayıyla ilgili Fransa'da kapanan soruşturma yeniden başlatılıyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin ismini açıklamadığı  kaynaklara dayandırdığı haberde, ölenlerin ailelerinin Mart 2018'deki başvurusu üzerine bir terörle mücadele hakimine soruşturmanın yeniden açılması talimatı verildiği kaydedildi. Ailelerin başvurusunun odağında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) suikastle bağlantılı olduğu iddialarının yer aldığı bildirildi.

Ailelerden birinin avukatı olan Antoine Comte AFP'ye yaptığı açıklamada soruşturmanın yeniden açılmasıyla ilgili olarak "Bu tarihi bir olay. Fransa'da yurt dışından gelen talimatla işlenen siyasi suikastlara yönelik dokunulmazlığın sonu anlamına geliyor… Savcılar olayın zanlının ölümüyle bitmediğini kabul etmiş oldu. Hâkim, yabancı bir devletin katılımı dahil olmak üzere tüm ögeleri göz önünde bulunduracak" diye konuştu.

Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez

Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez

Zanlı duruşmaya çıkamadan ölmüştü

Beyninde tümör bulunan cinayet zanlısı Ömer Güney Paris'te tedavi gördüğü hastanede Aralık 2016'da hayatını kaybetmişti. Güney, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Savcılık iddianamesinde, zanlının cinayet mahalline girerkenki güvenlik kamerası görüntülerine ve zanlının ceketinde kurbanlardan birine ait DNA izlerine rastlandığına yer vermişti.

Cansız, Doğan ve Söylemez, 9 Ocak 2013'te Paris'teki "Kürdistan Enformasyon Bürosu"nda susturuculu silahla vurularak öldürülmüştü. Zanlı Güney'in ölümünün ardından aileler cinayetlerde MİT bağlantısını kanıtlayan belgeler olduğuna işaret ederek soruşturmanın sürdürülmesini istemişti. MİT 2014 Ocak ayında yaptığı yazılı açıklamada "teşkilatın cinayetlerle kesinlikle bir ilgisinin bulunmadığını" bildirerek suçlamaları geri çevirmişti.

Fransız savcılar MİT mensuplarının üçlü cinayette dahli bulunduğu sonucuna varmış, ancak ajanların kendi inisiyatifleriyle mi hareket ettiği, yoksa MİT tarafından mı finanse edildiği sorularına yanıt bulamamıştı.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Ömer Güney için dava başvurusu

Fransa’nın başkenti Paris’te 2013 yılında 3 Kürt kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın tek zanlısı konumundaki Ömer Güney hakkında dava açılması talebinde bulunuldu. Paris Savcılığı, MİT şüphesi üzerinde duruyor. (23.07.2015)  

Paris suikastının ‘baş zanlısı’ tutuklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te PKK’lı 3 kadın yöneticiyi öldürdüğünden şüphelenilen zanlı tutuklandı. Fransız polisinin başlattığı soruşturma sürüyor. (22.01.2013)  

Cenazeler Diyarbakır’a gönderilecek

Paris’te düzenlenen suikast sonucu ölen PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Kongresi Paris temsilcisi Fidan Doğan ve Kürt aktivist Leyla Söylemez’in cenazelerinin Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor. (14.01.2013)  

Barış sürecine sabotaj mı?

Türk hükümetinin Öcalan’la başlattığı barış görüşmeleri, karanlık suikast nedeniyle zorluklarla karşı karşıya. (13.01.2013)  

PKK kurucu üyesi öldürüldü

Paris’te öldürülen üç kadından birinin PKK’nın kurucu üyelerinden biri olduğu açıklandı. (10.01.2013)  

Benzer içerik

Frankreich Treffen Macron und Erdogan

Erdoğan: Terörün ve teröristin bahçıvanları vardır 05.01.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te Fransız mevkidaşı Macron'la görüştü. Erdoğan, tutuklu gazeteciler konusunda "Terör kendi kendine oluşmuyor. Terörün ve teröristin bahçıvanları vardır" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Stimmzettel Wahl Wahlen Europawahl (picture-alliance/dpa/N. Försterling)

Avrupa "kader seçimine" mi gidiyor?

Daha fazla milliyetçilik mi daha fazla entegrasyon mu? Mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu seçimleri, sağ popülizmin yükselişine sahne olan Avrupa'nın kaderini belirleyecek. DW Brüksel muhabiri Bernd Riegert'in haberi.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  