 Fransa: Oyları düşen radikal adaydan ırkçı çıkış | Avrupa | DW | 22.03.2022

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Avrupa

Fransa: Oyları düşen radikal adaydan ırkçı çıkış

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, seçilirse 1 milyon yabancıyı sınır dışı edeceğini söyledi. Anketlerde düşüşe geçen Zemmour'un söylemini sertleştirmesi, yeniden ilgi çekme çabası olarak görülüyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığına aday olan aşırı sağcı Eric Zemmour

Eric Zemmour

Fransa'da önümüzdeki ay düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylarından Eric Zemmour, hedefinin 1 milyon yabancıyı ülkeden göndermek olduğunu açıkladı. M6 televizyonuna konuşan aşırı sağcı siyasetçi, "Artık daha fazla istemediğimiz tüm insanları geri göndermek istiyorum" dedi.

Bu amaçla bir geri gönderme ve sınır dışı bakanlığı kurmayı planladığını ifade eden Zemmour, uçaklarla gerçekleştirilecek "tersine göçün" bu bakanlık tarafından organize edileceğini belirtti.

Göçmen karşıtı söylemleriyle tanınan 63 yaşındaki Zemmour, söz konusu yabancıları "Fransa'da artık daha fazla tahammül edilemeyen kişiler" olarak tanımladı.

Oyları düşüşte

Fransa'nın demografisinin değiştirilmek istendiğine ilişkin iddialara dayanan komplo teorilerini savunan bir isim olan Zemmour, geçmişte birçok kez ırkçı söylemlerinden ötürü hüküm giydi.

Anketlere göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylarından Zemmour'a destek son aylarda azaldı. Yapılan son anketler, Zemmour'un ilk turda yüzde 10-12 bandında oy alarak dört ya da beşinci sırada kalacağını ve ikinci tura ulaşamayacağını işaret ediyor.

Bir dönem anketlerde aldığı yüzde 16'nın üzerindeki destekle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından ikinci sırada görülen Zemmour'un oyları, Ukrayna savaşının ardından düşüşe geçti. Gazetecilikten gelen ve televizyon yorumcusu olarak ünlenen Zemmour, 2018 yılında bir "Fransız Putin" hayali kurduğunu söylemişti.

Zemmour'un söylemlerini daha da sertleştirmesi, yeniden ilgi çekme ve düşen oylarını artırma çabası olarak görülüyor.

Anketlerde Macron önde

Fransa'da 17-21 Mart tarihleri arasında yapılan anketlere göre, Macron yüzde 28-30 aralığında olacağı tahmin edilen seçmen desteğiyle yarışı önde götürüyor.

Anketler, aşırı sağcı Marine Le Pen'in yüzde 17-18, ikinci tura kalma şansı olan adaylar içindeki tek solcu isim olan Jean-Luc Melenchon'un ise yüzde 13-14 civarında oy alacağını ortaya koyuyor.

Macron'un ikinci turdaki olası rakibi Le Pen'iyse yüzde 55-60 aralığında oy alarak geride bırakacağı tahmin ediliyor.

 

DW,dpa,rtr / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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