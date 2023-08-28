Fransa okullarda abayayı yasaklamaya hazırlanıyor

Fransa'daki okullarda, kaftan veya çarşaf benzeri bir tesettür giysisi olan abayanın (abaye) yasaklanması planlanıyor.

Eğitim Bakanı Gabriel Attal Pazar akşamı TF1 kanalında yaptığı açıklamada "Artık abaya giyilmeyecek" dedi.

Fransız Bakan, abaya giyilmesinin yasaklanmasını "gerekli ve adil" bir karar olarak değerlendirdi. Eğitim Bakanı Attal, yeni kılık kıyafet yönetmeliğinin okulların açılacağı 4 Eylül öncesinde okul yönetimlerine gönderileceğini söyledi.

Abaya daha çok Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, İran, Mısır gibi ülkelerde giyilen, omuzlardan ayak bileklerine kadar vücudu örten kadın giysilerine deniliyor.

Din ve devlet işlerinin katı bir şekilde ayrıldığı laik bir ülke olan Fransa'da son zamanlarda söz konusu giysilerin dini nitelik taşıdıkları bu yüzden de okullarda yasaklanması gerektiği yönünde tartışmalar yapılıyor.

Fransa'da 1994 yılında kabul edilen bir yasa çerçevesinde okullarda dini sembollerin dikkat çekmeyecek şekilde yer almasına izin verildi. Bundan 10 yıl sonra ise başörtüsü okullarda tamamen yasaklandı. Ancak kipa ve haç yasak kapsamına alınmadı.

2010 yılında da Fransa'da kamuya açık alanlarda yüzün peçe ile kapatılmasına yasak getirildi.

67 milyon nüfuslu Fransa'da tahminlere göre 3,5 ila 6 milyon Müslüman yaşıyor.

dpa/TY,BÖ

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