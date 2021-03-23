 Fransa: Milli Görüş 2,5 milyon euro yardım talebini geri çekti | AVRUPA | DW | 16.04.2021

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AVRUPA

Fransa: Milli Görüş 2,5 milyon euro yardım talebini geri çekti

Fransa'da cami inşası için Strasbourg Belediyesi'nden 2,5 milyon euro almaya hazırlanan Milli Görüş derneği, mali destek talebinden vazgeçti. Derneğe yapılacak yardım, Fransa İçişleri Bakanı'nın tepkisini çekmişti.

Temsilî foto

Temsilî foto

Fransa'da Strasbourg Belediye Meclisi'nin Milli Görüş'e ait bir caminin inşası için 2,5 milyon euro mali yardımda bulunma kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bu karar nedeniyle geçen ay Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından eleştirilen Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu'nun (CIMG) mali destek talebini geri çektiğini duyurdu. Belediye Başkanı Barseghian, CIMG'nin, "finansman planını sağlamlaştırma ihtiyacı" nedeniyle böyle bir karar aldığını belirtti. Barseghian'ın açıklamalarının yer aldığı mektup yerel bir gazete olan Dernieres Nouvelles d'Alsace tarafından yayımlandı.

Barseghian, Milli Görüş derneğine 2,5 milyon euro mali destekte bulunulmasına prensipte verilen onaya rağmen, Strasbourg Belediyesi'nin, "şu anki durumda caminin inşasının devamı için herhangi bir ödeme yapmayacağını" ifade etti.

Milli Görüş derneğine ödenmesi gündemde olan kamu parası nedeniyle Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Strasbourg Belediye Başkanı Barseghian'ı yabancı ülkelerin Fransız topraklarına "karışmasına" yardımcı olmakla suçlamıştı.

İlkeler beyannamesini imzalamamıştı

CIMG'nin Fransa'da hükümetin ülkedeki Müslüman derneklerle kararlaştırdığı dini ilkeler beyannamesini imzalamayı reddettiğini hatırlatan Bakan Darmanin, hükümetin bölgedeki en üst düzey temsilcisi olan Josiane Chevalier'den tartışmalı mali destek kararının durdurulması için mahkemeye başvurmasını istemişti.

Strasbourg Belediye Başkanı ise yapacakları mali desteğin, bu beyannamenin CIMG tarafından imzalanması şartına bağlı olduğunu savunmuştu.

Fransa'da Müslüman federasyonlarının çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi, hükümetin talepleri doğrultusunda geçen Ocak ayında "Fransa İslamı" ilkeler beyannamesini kabul etmiş, ancak Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve CIMG dâhil üç Müslüman kuruluş beyannameyi imzalamayı reddetmişti.

Yaklaşık 5 milyon kişiyle Avrupa'daki en büyük Müslüman cemaate ev sahipliği yapan Fransa'da hükümet, Müslüman cemaatleri, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerin etkilerinden ve radikal unsurlardan arındırmayı ve "Fransa İslam"ı yaratmayı hedefliyor. Fransa hükümeti, ülkede görev yapan ve Türkiye, Fas ve Cezayir'den gönderilmiş 300 kadar imamın da geri gönderilmesini planlıyor.

DW,AFP/CÖ,SB

© Deutsche Welle Türkçe

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